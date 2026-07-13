Saisonstart diese Woche in den Bayern- & Landesligen: Die Termine

Die DJK Ammerthal um Neuzugang Lucas Markert eröffnet am Mittwochabend gegen den ASV Neumarkt die neue Spielzeit in der Bayernliga Nord. – Foto: Rudi Walberer

Entscheidende Woche bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada - und auch im bayerischen Amateurfußball wird`s wieder ernst. Die beiden Bayernligen und die fünf Landesligen starten in die neue Spielzeit 2026/27. Wegen der 1. Runde des Bayerischen Totopokals, die ebenfalls in dieser Woche startet, verschiebt sich für einige Bayern- und Landesligisten der Saisonstart um einige Tage. Wir geben euch einen Überblick über die Termine in dieser Woche: