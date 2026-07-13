Saisonstart diese Woche in den Bayern- & Landesligen: Die Termine

Entscheidende Woche bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada - und auch im bayerischen Amateurfußball wird`s wieder ernst. Die beiden Bayernligen und die fünf Landesligen starten in die neue Spielzeit 2026/27. Wegen der 1. Runde des Bayerischen Totopokals, die ebenfalls in dieser Woche startet, verschiebt sich für einige Bayern- und Landesligisten der Saisonstart um einige Tage. Wir geben euch einen Überblick über die Termine in dieser Woche:
Eröffnungsspiel Bayernliga Nord
18:30 Uhr DJK Ammerthal - ASV Neumarkt
Eröffnungsspiel Landesliga Nordwest
18:30 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - FC Coburg
Eröffnungsspiel Landesliga Mitte
19:00 Uhr 1. FC Passau - DJK Vornbach
Eröffnungsspiel Bayernliga Süd
19:30 Uhr SV Erlbach - SpVgg Hankofen-Hailing
Eröffnungsspiel Landesliga Nordost
18:30 Uhr TSV Buch - FC Kalchreuth
Eröffnungsspiel Landesliga Südost
19:00 Uhr ESV Freilassing - TSV Kastl
Eröffnungsspiel Landesliga Südwest
18:30 Uhr VfR Neuburg - TSV Jetzendorf
1. Spieltag Landesliga Mitte
18:30 Uhr SV Wenzenbach - FC Amberg
1. Spieltag Bayernliga Süd
19:00 Uhr TSV 1860 München II - TuS Geretsried
1. Spieltag Landesliga Nordost
19:00 Uhr ATSV Erlangen - SpVgg Jahn Forchheim
19:00 Uhr 1. SC Feucht - 1. FC Herzogenaurach
1. Spieltag Landesliga Mitte
18:30 Uhr TSV Bad Abbach - FC Tegernheim
19:00 Uhr TSV Kareth-Lappersdorf - SV Schwandorf-Ettmannsdorf
1. Spieltag Landesliga Südost
19:30 Uhr Kirchheimer SC - SB Chiemgau Traunstein
20:00 Uhr FC Unterföhring - FC Wacker München
1. Spieltag Landesliga Südwest
18:00 Uhr FC Kempten - 1. FC Sonthofen
18:30 Uhr TSV Aindling - FC Stätzling
18:30 Uhr TSV Rain/Lech - SV Comos Aystetten
1. Spieltag Bayernliga Nord
14:00 Uhr ASV Cham - SpVgg Bayern Hof
14:00 Uhr FC Ingolstadt II - FSV Stadeln
15:00 Uhr Würzburger FV - SSV Jahn Regensburg II
17:00 Uhr TSV Nördlingen - DJK Gebenbach
1. Spieltag Bayernliga Süd
11:30 Uhr SV Kirchanschöring - SpVgg Landshut
17:00 Uhr FC Gundelfingen - FC Deisenhofen
1. Spieltag Landesliga Nordwest
15:00 Uhr FT Schweinfurt - TuS Aschaffenburg-Leider
16:00 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof - Vatan Spor Aschaffenburg
17:00 Uhr TSV Windeck Burgebrach TSV Karlburg
1. Spieltag Landesliga Nordost
14:00 Uhr FC Eintracht Münchberg - SC Großschwarzenlohe
15:00 Uhr SV Buckenhofen - FSV Erlangen-Bruck
1. Spieltag Landesliga Mitte
15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg - SV Türk Gücü Straubing
16:00 Uhr TSV Bogen - 1. FC Bad Kötzting
1. Spieltag Landesliga Südost
15:00 Uhr FC Moosinning - SV Nord Lerchenau
15:30 Uhr TSV Murnau - SV Planegg-Krailling
1. Spieltag Landesliga Südwest
14:00 Uhr VfB Durach - TSV 1865 Dachau
1. Spieltag Landesliga Nordwest
15:00 Uhr TuS Frammersbach - DJK Schwebendried/Schemmelsbach
15:00 Uhr TSV Mönchröden - DJK Hain
17:00 Uhr TSV Eisingen - TSV Aubstadt II
1. Spieltag Landesliga Nordost
15:00 Uhr SG Quelle Fürth - SC 04 Schwabach
1. Spieltag Landesliga Mitte
15:30 Uhr ASV Burglengenfeld - SV Grainet
1. Spieltag Landesliga Südost
12:30 Uhr FC Schwabing - SSV Eggenfelden
14:00 Türkgücü München - VfB Hallbergmoos
1. Spieltag Landesliga Südwest
13:00 Uhr FC Memmingen II - SC Olching