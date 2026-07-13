 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Saisonstart diese Woche in den Bayern- & Landesligen: Die Termine

Ab Mittwoch rollt der Ball +++ Wir geben euch eine Übersicht über die Auftaktpartien

von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Ammerthal um Neuzugang Lucas Markert eröffnet am Mittwochabend gegen den ASV Neumarkt die neue Spielzeit in der Bayernliga Nord.
Die DJK Ammerthal um Neuzugang Lucas Markert eröffnet am Mittwochabend gegen den ASV Neumarkt die neue Spielzeit in der Bayernliga Nord. – Foto: Rudi Walberer

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Entscheidende Woche bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada - und auch im bayerischen Amateurfußball wird`s wieder ernst. Die beiden Bayernligen und die fünf Landesligen starten in die neue Spielzeit 2026/27. Wegen der 1. Runde des Bayerischen Totopokals, die ebenfalls in dieser Woche startet, verschiebt sich für einige Bayern- und Landesligisten der Saisonstart um einige Tage. Wir geben euch einen Überblick über die Termine in dieser Woche:

Mittwoch, 15. Juli



Eröffnungsspiel Bayernliga Nord
18:30 Uhr DJK Ammerthal - ASV Neumarkt

Eröffnungsspiel Landesliga Nordwest
18:30 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - FC Coburg

Eröffnungsspiel Landesliga Mitte
19:00 Uhr 1. FC Passau - DJK Vornbach

Donnerstag, 16. Juli

Eröffnungsspiel Bayernliga Süd
19:30 Uhr SV Erlbach - SpVgg Hankofen-Hailing

Eröffnungsspiel Landesliga Nordost
18:30 Uhr TSV Buch - FC Kalchreuth

Eröffnungsspiel Landesliga Südost
19:00 Uhr ESV Freilassing - TSV Kastl

Eröffnungsspiel Landesliga Südwest
18:30 Uhr VfR Neuburg - TSV Jetzendorf

1. Spieltag Landesliga Mitte
18:30 Uhr SV Wenzenbach - FC Amberg

Freitag, 17. Juli


1. Spieltag Bayernliga Süd
19:00 Uhr TSV 1860 München II - TuS Geretsried

1. Spieltag Landesliga Nordost
19:00 Uhr ATSV Erlangen - SpVgg Jahn Forchheim
19:00 Uhr 1. SC Feucht - 1. FC Herzogenaurach

1. Spieltag Landesliga Mitte
18:30 Uhr TSV Bad Abbach - FC Tegernheim
19:00 Uhr TSV Kareth-Lappersdorf - SV Schwandorf-Ettmannsdorf

1. Spieltag Landesliga Südost
19:30 Uhr Kirchheimer SC - SB Chiemgau Traunstein
20:00 Uhr FC Unterföhring - FC Wacker München

1. Spieltag Landesliga Südwest
18:00 Uhr FC Kempten - 1. FC Sonthofen
18:30 Uhr TSV Aindling - FC Stätzling
18:30 Uhr TSV Rain/Lech - SV Comos Aystetten

Samstag, 18. Juli

1. Spieltag Bayernliga Nord
14:00 Uhr ASV Cham - SpVgg Bayern Hof
14:00 Uhr FC Ingolstadt II - FSV Stadeln
15:00 Uhr Würzburger FV - SSV Jahn Regensburg II
17:00 Uhr TSV Nördlingen - DJK Gebenbach

1. Spieltag Bayernliga Süd
11:30 Uhr SV Kirchanschöring - SpVgg Landshut
17:00 Uhr FC Gundelfingen - FC Deisenhofen

1. Spieltag Landesliga Nordwest
15:00 Uhr FT Schweinfurt - TuS Aschaffenburg-Leider
16:00 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof - Vatan Spor Aschaffenburg
17:00 Uhr TSV Windeck Burgebrach TSV Karlburg

1. Spieltag Landesliga Nordost
14:00 Uhr FC Eintracht Münchberg - SC Großschwarzenlohe
15:00 Uhr SV Buckenhofen - FSV Erlangen-Bruck

1. Spieltag Landesliga Mitte
15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg - SV Türk Gücü Straubing
16:00 Uhr TSV Bogen - 1. FC Bad Kötzting

1. Spieltag Landesliga Südost
15:00 Uhr FC Moosinning - SV Nord Lerchenau
15:30 Uhr TSV Murnau - SV Planegg-Krailling

1. Spieltag Landesliga Südwest
14:00 Uhr VfB Durach - TSV 1865 Dachau

Sonntag, 19. Juli

1. Spieltag Landesliga Nordwest
15:00 Uhr TuS Frammersbach - DJK Schwebendried/Schemmelsbach
15:00 Uhr TSV Mönchröden - DJK Hain
17:00 Uhr TSV Eisingen - TSV Aubstadt II

1. Spieltag Landesliga Nordost
15:00 Uhr SG Quelle Fürth - SC 04 Schwabach

1. Spieltag Landesliga Mitte
15:30 Uhr ASV Burglengenfeld - SV Grainet

1. Spieltag Landesliga Südost
12:30 Uhr FC Schwabing - SSV Eggenfelden
14:00 Türkgücü München - VfB Hallbergmoos

1. Spieltag Landesliga Südwest
13:00 Uhr FC Memmingen II - SC Olching