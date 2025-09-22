Saisonstart der SG Elztal mit knapper Niederlage

SV Vimbuch – SG Elztal 3:2 (3:0) 14.09.2025
Mit einer knappen 2:3-Niederlage startete die SG Elztal in die neue Saison. Trotz einer insgesamt spielbestimmenden Leistung reichte es am Ende nicht mehr zum verdienten Punktgewinn beim SV Vimbuch.
Die Gastgeberinnen erwischten einen Blitzstart: Bereits nach wenigen Minuten traf Vimbuch zum 1:0. Elztal ließ sich davon nicht beirren und übernahm zunehmend die Kontrolle, ohne zunächst Zählbares zu erreichen. Vimbuch nutzte dagegen seine Chancen eiskalt. Nach einem Eckball der SG Elztal, konterte der Gastgeber erfolgreich und erzielte somit in der 33. Minute das 2:0. Noch vor der Pause schoss Vimbuch ein weiteres Tor (43.), sodass es mit einem deutlichen 3:0 in die Kabinen ging – ein Ergebnis, das den Spielanteilen nicht ganz entsprach.
Nach dem Seitenwechsel zeigte die SG Moral. Ein scharf geschossener Freistoß von Johanna Herr führte zum 3:1, als eine Vimbucher Spielerin den Ball ins eigene Tor abfälschte (48.). Nur wenige Minuten später hatte SG Elztal weitere gute Gelegenheiten, belohnte sich jedoch erst in der 75. Minute: Marie Schätzle-König vollendete mit einem sehenswerten Fernschuss in den rechten oberen Winkel zum 3:2. In einer spannenden Schlussphase drängte die SG auf den Ausgleich, kam aber trotz allem nicht mehr zum entscheidenden Anschlusstreffer. So blieb es beim knappen Heimsieg für den SV Vimbuch, während sich die SG Elztal nicht mit Punkten belohnen konnten.
Nun gilt der Fokus der SG Elztal Frauen dem kommenden Heimspiel um dort die ersten Punkte der Saison zu erzielen.