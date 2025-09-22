Saisonstart der SG Elztal mit knapper Niederlage

Mit einer knappen 2:3-Niederlage startete die SG Elztal in die neue Saison. Trotz einer insgesamt spielbestimmenden Leistung reichte es am Ende nicht mehr zum verdienten Punktgewinn beim SV Vimbuch.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Blitzstart: Bereits nach wenigen Minuten traf Vimbuch zum 1:0. Elztal ließ sich davon nicht beirren und übernahm zunehmend die Kontrolle, ohne zunächst Zählbares zu erreichen. Vimbuch nutzte dagegen seine Chancen eiskalt. Nach einem Eckball der SG Elztal, konterte der Gastgeber erfolgreich und erzielte somit in der 33. Minute das 2:0. Noch vor der Pause schoss Vimbuch ein weiteres Tor (43.), sodass es mit einem deutlichen 3:0 in die Kabinen ging – ein Ergebnis, das den Spielanteilen nicht ganz entsprach.