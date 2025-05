Saisonstart der Oberliga Hamburg 2025/26 beim ETSV Hamburg

Mit dem ETSV Hamburg wurde ein Gastgeber gefunden, der nicht nur sportlich ambitioniert ist, sondern auch über ein geschichtsträchtiges Stadion verfügt:

„Im Stadion an den Sander Tannen wurden schon viele große Partien ausgetragen – zum 850. Geburtstag Bergedorfs war der Hamburger SV zu Gast, im DFB-Pokal Bayer Leverkusen, Bayern München und der VfL Wolfsburg. Wir freuen uns daher auf ein gutes Eröffnungsspiel in einem schönen Stadion mit einem großartigen Gastgeber“, so Hammer weiter.