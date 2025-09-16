Saisonstart der dritten Division

Was am Wochenende los war

Mit lediglich 8 Mannschaften ist nun auch die unterste Liga im Land in den Spielbetrieb gestartet. Erster Tabellenführer der jungen Saison ist Beckerich, das gegen Grevels mit 3-1 die Oberhand behielt. Dabei begann das Spiel mit einem Rückstand für das Heimteam, kurz vor dem Pausentee erzielte Vieira da Silva nach Vorlage von Kettel das 1-0 für den Gast. Mit einem Handelfmeter nach 51 Minuten egalisierte Guedes das Ergebnis, ehe wiederum Guedes (64.') und Pimenta Rosa in der Nachspielzeit den Endstand herstellten.

Noch etwas torreicher ging das Spiel in Reisdorf zu Ende, 3-2 hieß es dort zum Schlusspfiff und Bruch musste mit 0 Punkten die Heimreise antreten. 25 Minuten waren gespielt als TonyPM nach einem Freistoss durch Petrovic zur Führung für Reisdorf traf. Doch quasi im Gegenzug, nach dem Anstoss, spielte Magalhas Gomes einen genialen Pass auf Rebelo da Rocha, der sich auch nicht lang bitten ließ. Dann ging Bruch in Führung, Martins Barbosa traf per Kopf ins Eckige (53.') und dieser Vorsprung hielt bis in die Schlussphase. 10 Minuten vor dem regulären Ende nutze Gomes eine 1 zu 1 Situation zum Ausgleich, ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit Gomes für Reisdorf noch der Lucky Punch gelang.

Mit dem knappsten Ergebnis setzte sich Wilwerwiltz auswärts in Perlé durch, Arend war es nach 48 Minuten vergönnt, den Siegtreffer zu erzielen. Obwohl der Heimverein selbst viele Chancen herausspielte, brachte Wilwerwitz das Ergebnis über die Zeit und verlor zudem noch da Silva in der Nachspielzeit mit Gelb/Rot.

Colmar gegen Luna oder 11 gegen 9; jedenfalls ging das Spiel 1-1 aus. Mendes da Costa erzielte bereits in der ersten Minute das 1-0 für Luna, dies nach einem schweren Abwehrfehler der gegnerischen Verteidigung. Dann war Colmar auf einmal in Ueberzahl, Sartini durfte mit der Ampelkarte nach 35 Minuten in den vorzeitigen Feierabend. Obwohl Colmar in Hälfte 2 das bessere Team war, dauerte es bis zur 58.Minute, ehe de Lemos Oliveira zum Ausgleich traf.

Kurz vor Schluss musste dann auf Gästeseite auch noch Chakib mit Gelb/Rot vom Platz, doch auch diesen - nun kurzen Zeitraum der doppelten Ueberzahl - konnte Colmar nicht mehr zu einem Siegtreffer nutzen. Die Kollegen vom Grottekick stellten im FuPa-Ticker abschliessend fest:

„De Spektakel geet op en Enn! De Colmer-Bierg konnt sech géint 9 Uewerkuerer net belounen, wat awer no der 2. Hallschent definitiv verdéngt gewiecht wier. Mat 1:1 geet et hei op en Enn.“

