Saisonstart! Brome und Isenbüttel im Rematch, Vorsfelde II gegen Ehmen

Am Sonntag beginnt die neue Spielzeit der Bezirksliga Braunschweig 1. Mit dem Duell FC Brome gegen Vizemeister MTV Isenbüttel sowie dem Aufeinandertreffen von SSV Vorsfelde II und TSV Ehmen stehen gleich zwei Begegnungen im Mittelpunkt. Auch die Neulinge aus Schwülper und Fallersleben müssen sich direkt beweisen.
Für den Vorjahreselften aus Brome beginnt die neue Saison mit einem echten Härtetest; gleich zwei mal innerhalb einer Woche müssen die Gastgeber gegen den aktuellen Vizemeister ran. Die Gäste verpassten 2024 trotz starker Bilanz mit 68 Punkten den Aufstieg. Im Pokal konnte der MTV die Partie im Elfmeterschießen für sich entscheiden, wobei Brome zeigte, dass sie sich vor niemanden verstecken müssen. Brome ist zwar Außenseiter – könnte aber mit Heimvorteil überraschen.
Der VfR Wilsche-Neubokel, zuletzt Zwölfter, erwartet mit dem Vorjahres-Tabellenachten Wahrenholz eine robuste und defensivstarke Mannschaft. Beide Teams haben sich in der Sommerpause punktuell verstärkt. Im Pokal gab es für die Gastgeber bei der 9:0 Niederlage gegen den Landesligisten MTV Gifhorn nichts zu holen. Die Pokalträume sind aber auch bei den Gästen vom VfL Wahrenholz in der ersten Runde geplatzt, nachdem man mit 3:2 gegen die SV Gifhorn verloren hat. Nun gilt es für beide Teams die Niederlagen zu verarbeiten und in der Liga einen besseren Start hinzulegen.
Der letztjährige Vierte aus Gifhorn empfängt mit dem SV Reislingen/Neuhaus ein Team, das sich nach Rang 13 in der Vorsaison stabilisieren will. Der SV Gifhorn ist nach dem 3:2 Sieg im Pokal gegen Wahrenholz gut in das Fußballjahr 2025/2026 gestartet und wird alles daran setzen der Favoritenrolle am ersten Spieltag gerecht zu werden. SV Reislingen/Neuhaus konnte im Pokal ebenfalls in die nächste Runde einziehen. Mit 5:0 gewann man gegen den WSV Wendschott, ob man in der Liga einen ähnlich guten Start haben wird man am Sonntag erfahren.
Der FC Schwülper feiert als Aufsteiger sein Comeback in der Bezirksliga gegen den Zehntplatzierten der Vorsaison, Hankensbüttel. Die Hausherren mussten sich mit 5:0 gegen SSV Vorsfelde in der ersten Pokalrunde geschlagen geben. Hankensbüttel hat einen 6:0 Sieg gegen VfL Knesebeck im Gepäck und ist somit eine Runde weiter. Eine offene Partie am ersten Spieltag.
Nach dem 14. Platz im Vorjahr hofft der WSV Wendschott auf einen besseren Start in die neue Saison. Gegner ist mit dem VfL Fallersleben II ein weiterer Liganeuling. Wendschott musste mit der 5:0 Niederlage im Pokal bereits den ersten Dämpfer der Saison hinnehmen, wovon die Landesligareserve von Fallersleben profitieren könnte. Die Gastgeber müssen vor allem defensiv stabiler agieren als in der Vorsaison (92 Gegentore).
Platz drei und fünf in der vergangenen Spielzeit – das Duell zwischen Vorsfelde II und Ehmen verspricht Spannung auf hohem Niveau. Der TSV Ehmen hat seine Hausaufgaben im Pokal erfüllt, mit einem überzeugenden 7:1 Sieg gegen den FC Heeseberg ist man in die nächste Runde eingezogen. Ein richtungsweisendes Duell im erweiterten Favoritenkreis.