Saisonstart! Brome und Isenbüttel im Rematch, Vorsfelde II gegen Ehmen

VfR Wilsche-Neubokel – VfL Wahrenholz

Der VfR Wilsche-Neubokel, zuletzt Zwölfter, erwartet mit dem Vorjahres-Tabellenachten Wahrenholz eine robuste und defensivstarke Mannschaft. Beide Teams haben sich in der Sommerpause punktuell verstärkt. Im Pokal gab es für die Gastgeber bei der 9:0 Niederlage gegen den Landesligisten MTV Gifhorn nichts zu holen. Die Pokalträume sind aber auch bei den Gästen vom VfL Wahrenholz in der ersten Runde geplatzt, nachdem man mit 3:2 gegen die SV Gifhorn verloren hat. Nun gilt es für beide Teams die Niederlagen zu verarbeiten und in der Liga einen besseren Start hinzulegen.