Saisonstart Aktive

Mit dem Start der Saisonvorbereitung haben alle drei Aktivmannschaften die Arbeit für die neue Spielzeit aufgenommen. Die Vorfreude auf die kommende Saison ist gross und in allen Teams wird mit viel Engagement und Motivation trainiert.

Die 1. Mannschaft arbeitet bereits seit dem Saisonende ohne Unterbruch weiter, um optimal auf die anspruchsvolle Saison in der 3. Liga, Gruppe 6 vorbereitet zu sein. Das Ziel ist ein erfolgreicher Start in einer nochmals stärker besetzten Gruppe. Neu stösst der Absteiger FC Küsnacht aus der 2. Liga hinzu, während FC Russikon als Aufsteiger aus der 4. Liga und FC Phönix Seen 2 aus einer anderen 3.Liga-Gruppe die Konkurrenz zusätzlich verstärken. Das Fanionteam geht zudem in die fünfte Saison unter Cheftrainer Alan Sabotic und in die vierte gemeinsame Saison mit Co-Trainer Nicola De Paola. Mit der Kontinuität im Trainerstab soll die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre weitergeführt werden.