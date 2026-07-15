Saisonstart Aktive

Mit dem Start der Saisonvorbereitung haben alle drei Aktivmannschaften die Arbeit für die neue Spielzeit aufgenommen. Die Vorfreude auf die kommende Saison ist gross und in allen Teams wird mit viel Engagement und Motivation trainiert.
Die 1. Mannschaft arbeitet bereits seit dem Saisonende ohne Unterbruch weiter, um optimal auf die anspruchsvolle Saison in der 3. Liga, Gruppe 6 vorbereitet zu sein. Das Ziel ist ein erfolgreicher Start in einer nochmals stärker besetzten Gruppe. Neu stösst der Absteiger FC Küsnacht aus der 2. Liga hinzu, während FC Russikon als Aufsteiger aus der 4. Liga und FC Phönix Seen 2 aus einer anderen 3.Liga-Gruppe die Konkurrenz zusätzlich verstärken. Das Fanionteam geht zudem in die fünfte Saison unter Cheftrainer Alan Sabotic und in die vierte gemeinsame Saison mit Co-Trainer Nicola De Paola. Mit der Kontinuität im Trainerstab soll die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre weitergeführt werden.
Auch die 2. Mannschaft ist mit voller Motivation in die Vorbereitung gestartet. Nach dem verdienten Aufstieg freut sich das Team auf die neue Herausforderung in der 3. Liga, Gruppe 3. Die Mannschaft möchte den Schwung aus der vergangenen Saison mitnehmen und sich möglichst schnell in der neuen Liga etablieren. Das bewährte Trainerduo Mark Meier und Mirco Bochicchio geht bereits in sein drittes gemeinsames Jahr und will die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.
Ebenfalls in die Vorbereitung gestartet ist die neu formierte 3. Mannschaft. Unter der Leitung von Trainer Mario De Conti und Co-Trainer Florian Zollinger beginnt für das junge Team ein spannendes Kapitel. Nach der Auflösung der A-Junioren wurden zahlreiche Nachwuchsspieler in die 3. Mannschaft integriert. Das Team tritt in der 5. Liga, Gruppe 7 an und darf sich auf mehrere attraktiven Derbys freuen, unter anderem gegen Oetwil am See 2, FC Meilen 2 und FC Herrliberg 3.
Wir wünschen allen drei Mannschaften eine erfolgreiche, verletzungsfreie Vorbereitung und freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Saison!