Saisonstart 26/27 – ATSV zu Gast in Schierling von Christian Gottschalk · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alfred Brumbauer

So., 19.07.2026, 17:00 Uhr TV Schierling Schierling ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 17:00 PUSH

Nach der fünf wöchigen Vorbereitung startet der ATSV Kelheim in die neuen Saison 26/27 gleich mit einem Derby beim TV Schierling! Personell konnte der ATSV vor Saisonbeginn zwei externe Neuzugänge an den Rennweg lotsen: Mit Daniel Wagner konnte man auf der Torhüter Position die entstandene Lücke von Florian Dauerer schließen. Mit Andreas Birk hat sich ein erfahrener Defensivspieler uns angeschlossen und wird uns in diesem Bereich verstärken. Zusätzlich kommen noch eine Vielzahl von U19 Spielern in den Seniorenbereich rauf, diese werden nach und nach Ihre Einsatzzeiten bekommen und sollen möglichst schnell integriert werden.

Der TV Schierling ist wirklich ein Phänomen – jedes Jahr muss die Mannschaft von Dominik Salzberger einige Leistungsträger zu anderen Klubs ziehen lassen, schafft es aber immer wieder, eine Top-Mannschaft in die BZL zu schicken. Dass auch dieses Jahr mit dem TV Schierling zu rechnen ist, zeigt das Ergebnis ihres letzten Vorbereitungsspiels gegen Landesligisten Luhe Wildenau, welchen sie problemlos mit 4:0 besiegt haben. Vergangene Saison konnten wir zwar zwei Siege gegen Schierling einfahren, aber die Jahre zuvor hatten wir wenig zu bestellen gegen die Labertaler. Deshalb sind wir maximal von der Qualität von Schierling gewarnt und müssen vom Anpfiff kompromisslos auf den Platz auftreten.