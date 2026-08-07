Saisonstart 2026: Die Kreisliga 2 brennt auf das erste Spiel!

Der Vorhang hebt sich am Freitagabend in Anger mit einer enormen Menge an Brisanz und sportlicher Dramatik. Die Gastgeber wollen den bitteren Schmerz der Vorsaison endgültig vergessen machen: Als Tabellenzweiter schrammte der SC Anger in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga denkbar knapp an der Sensation vorbei. Nach einem 0:2 im Hinspiel reichte das heroische 2:1 im Rückspiel am Ende nicht aus. Nun nimmt das Team vor heimischer Kulisse einen neuen Anlauf auf die Spitzenplätze. Mit dem TSV Reischach reist jedoch ein echter Hochkaräter an, der eine ebenso packende Geschichte mitschleppt. Die Gäste wurden für die neue Spielzeit aus der Kreisliga 1 in die Staffel 2 umgeteilt. Dort belegte Reischach in der abgelaufenen Saison den dritten Tabellenplatz und verpasste den Relegationsplatz für den Aufstieg ebenfalls nur um Haaresbreite. Hier trifft also die aufgestaute Wut zweier knapp gescheiterter Topteams aufeinander. Da beide Mannschaften taktisch extrem diszipliniert agieren, ist ein intensiver, hochklassiger Abnutzungskampf unter Flutlicht zum Saisonstart garantiert.

Relegations-Drama als Vorgeschichte: Überlebenskünstler fordert Bezirksliga-Absteiger Auf der Schulsportanlage in Engelsberg kommt es zu einer Partie mit enormer psychologischer Vorgeschichte. Der TuS Engelsberg blickt auf eine nervenaufreibende Zittersaison zurück: Erst über den ultimativen und knallharten Weg der Abstiegsrelegation machten die Gastgeber den umjubelten Klassenerhalt in der Kreisliga perfekt. Mit diesem bewiesenen Kampfgeist und der gewohnten Heimwucht im Rücken soll nun der Grundstein für eine ruhigere Saison gelegt werden. Zu Gast ist der SV Saaldorf, der genau die Kehrseite dieses Relegations-Dramas erlebte. Die Saaldorfer mussten in der Relegation den bitteren Gang als Absteiger aus der Bezirksliga antreten. Hier trifft die Erleichterung des Last-Minute-Klassenerhalts auf die Wut des Absteigers. Ein echtes Charakterspiel, bei dem die Mannschaft mit der besseren mentalen Frische den Platz als Sieger verlassen wird.

Frühschicht für zwei Ambitionierte

Bereits zur Mittagszeit rollt der Ball auf der Sportanlage in Tüßling. Die Gastgeber gehen mit rückenwindbehaftetem Selbstbewusstsein in diese Spielzeit: In der vergangenen Saison überzeugte der Verein in der Kreisliga 1 und sicherte sich dort einen starken vierten Tabellenplatz. Nun wollen sie nach der Umteilung in der neuen Staffel sofort ein Zeichen setzen. Zu Gast sind jedoch die spielstarken Waginger vom „See“, die eine solide Vorsaison hinter sich haben. Der TSV Waging am See belegte in der abgelaufenen Spielzeit den sechsten Platz und will diesen Trend nun weiter nach oben fortsetzen. Für beide Mannschaften ist es ein echter Gradmesser zum Auftakt. Wer hier die drei Punkte entführt, untermauert direkt seine Ambitionen für das obere Tabellendrittel.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SV Unterneukirchen Unterneukirc SV Oberteisendorf Oberteisendo 14:00 PUSH

Richtungsweisender Pflichtspielstart im Sportpark

Auf dem A-Platz des Sportparks Unterneukirchen treffen zwei Teams aufeinander, die direkt im ersten Spiel voll gefordert sind. Die Gastgeber gehen mit reichlich Rückenwind in das Abenteuer Kreisliga: Als souveräner Aufsteiger marschierte der SV Unterneukirchen in der Vorsaison durch die Kreisklasse und will diese Meisterschaftseuphorie nun direkt in die ersten Zähler ummünzen. Gegner SV Oberteisendorf reist jedoch mit der Erfahrung eines etablierten Teams an. Die Oberteisendorfer spielten eine solide Vorsaison und schlossen die Spielzeit auf dem gesicherten siebten Tabellenplatz ab. Sie wollen mit ihrer bewährten, kompakten Defensive den Elan des Neulings bremsen. Ein richtungsweisendes Duell, in dem Nuancen und die Frage, wie schnell der Aufsteiger das höhere Tempo annimmt, über den Ausgang entscheiden werden.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr TSV Siegsdorf Siegsdorf FC Bischofswiesen Bischofswies 14:00 PUSH

Heißer Tanz in der Hobmaier Arena: Absteiger bittet Meister zum Tanz

Die Vorzeichen in der Hobmaier Arena könnten brisanter kaum sein, denn hier prallen zwei völlig verschiedene Gefühlswelten aufeinander. Der TSV Siegsdorf muss nach einer schwierigen Vorsaison den bitteren Gang als Absteiger aus der Bezirksliga antreten. Vor den eigenen Fans gilt es nun, die defensiven Wunden der höheren Spielklasse schnell zu schließen und sofort die Favoritenrolle anzunehmen. Zu Gast ist jedoch die Mannschaft des FC Bischofswiesen, die mit der breiten Brust eines Champions anreist: Als absolut souveräner Aufsteiger dominierte das Team die Kreisklasse und will den Schwung des Titels direkt in das Oberhaus mitnehmen. Hier trifft die etablierte, höherklassige Erfahrung des Absteigers auf die unbeschwerte Aufstiegseuphorie des Meisters. Die Zuschauer dürfen sich auf ein hochintensives Match einstellen, in dem beide Trainer bedingungslos auf Sieg spielen lassen.

Nachbarschaftsduell verspricht heiße Derby-Atmosphäre

Parallel zum Eröffnungsspiel kommt es auf Platz 1 in Haiming zu einem echten Landkreis-Derby mit einer ganz besonderen Note. Die Gastgeber gehen mit der puren Euphorie des Aufsteigers in die Partie: Nach einer starken Vorsaison in der Kreisklasse machten sie den langersehnten Sprung nach oben erst über den harten und nervenaufreibenden Weg der Relegation perfekt. Nun wollen sie im Oberhaus direkt zeigen, dass sie angekommen sind. Zu Gast ist der TSV Neuötting, der für die neue Spielzeit ebenfalls von der Kreisliga 1 in die Staffel 2 umgeteilt wurde. Die Neuöttinger blicken auf eine dramatische Zittersaison zurück: Erst im ultimativen Relegations-Krimi sicherten sie sich durch einen verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Kirchanschöring II doch noch den Klassenerhalt. In diesem Duell trifft also die Aufstiegseuphorie auf den Kampfgeist eines erprobten Überlebenskünstlers. Die Physis wird entscheiden: Wer nimmt die Derby-Härte schneller an und setzt die spielerischen Akzente?

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr SV Linde Tacherting Tacherting TSV Teisendorf Teisendorf 18:00 PUSH

Spannung zum Samstags-Ausklang: Titelkandidat empfängt etablierten Kreisligisten

Den Schlusspunkt des ersten Spieltags setzen Tacherting und Teisendorf auf der Sportanlage in Tacherting. Die Heimelf des SV Linde Tacherting brennt auf Wiedergutmachung für ein maximal unglückliches Saisonfinale: In der vergangenen Spielzeit belegte das Team den hervorragenden dritten Tabellenplatz. Den Einzug in die begehrte Aufstiegsrelegation verpassten sie am Ende nur haarscharf aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegen den SC Anger. Mit dieser Extraportion Wut im Bauch soll nun direkt im ersten Heimspiel ein Dreier her. Zu Gast ist jedoch der TSV Teisendorf, der in der vergangenen Saison mit dem neunten Tabellenplatz ein solides Jahr im gesicherten Mittelfeld verbrachte. Die Teisendorfer reisen als eingespieltes, unangenehmes Kollektiv an und wollen dem Favoriten den Saisonstart vermiesen. Wer am Samstagabend die Fehlerquote minimiert und die Nerven im Griff behält, wird dieses packende Duell für sich entscheiden.