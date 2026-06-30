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Saisonrückblick: welche FuPa-Artikel erhielten die meisten Klicks?

Auch in der abgelaufenen Spielzeit dominieren negative Schlagzeilen und das Saisonende

von Paul Krier · Heute, 13:23 Uhr · 0 Leser
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Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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