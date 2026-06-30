Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Über FuPa
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Saisonrückblick: welche FuPa-Artikel erhielten die meisten Klicks?
Auch in der abgelaufenen Spielzeit dominieren negative Schlagzeilen und das Saisonende