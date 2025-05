Saisonrückblick Primeira Liga Portugal 2024/25

Die Saison 2024/25 war geprägt vom spannenden Titelrennen zwischen Sporting CP und Benfica, das erst am letzten Spieltag zugunsten von Sporting entschieden wurde. Benfica blieb trotz starker 80 Punkte nur der zweite Platz. FC Porto und Braga sicherten sich souverän die internationalen Plätze, während Santa Clara als Aufsteiger eine Überraschung schaffte und sich für Europa qualifizierte. Am Tabellenende gab es mit Boavista einen Traditionsklub, der den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss.