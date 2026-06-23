Saisonrückblick HSC: „ Am Ende ist uns die Puste ausgegangen“

– Foto: Thies Meyer

Unter seiner Regie wusste sich das Oberligateam von Jahr zu Jahr zu verbessern und verpasste in diesem Jahr die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Relegation um Haaresbreite. „Natürlich waren wir sehr enttäuscht, denn wir alle hatten die Relegation nach dem unglaublich guten Start in die Rückrunde schon vor Augen“, schildert Teammanager Jürgen Jech die dramatischen Wochen vor dem Saisonfinale.

„Nach den Niederlagen gegen Holthausen/Biene und Verden sowie dem 1:0 in Wilhelmshaven haben wir erneut eine beachtliche Serie hingelegt. Wir gewinnen 5:0 gegen Hildesheim, schlagen Rehden mit 3:0, besiegen Braunschweig mit 4:0 und hatten vier Spieltage vor dem Saisonende alle Trümpfe in der Hand“, schildert Malte Bösch die letzten Wochen der Rückrunde. „Nach den drei Siegen in Folge habe ich der Mannschaft gesagt: Jetzt lassen wir uns das nicht mehr nehmen!“

Die Enttäuschung ist verständlich, denn nach einer guten Hinrunde startete das Bösch-Team richtig durch, holte mit dem Start in das Jahr 2026 15 Punkte am Stück und katapultierte sich damit auf den dritten Platz. Die Erfolgsserie zu Beginn der Rückrunde läutete gleichzeitig einen Zweikampf zwischen dem späteren Vizemeister FC Egestorf/Langreder und dem HSC ein, der spannender nicht hätte verlaufen können.

Doch es sollte anders kommen. Die Vorbereitung gegen den Absteiger aus Wolfenbüttel verlief nicht ideal und es kam, wie es kommen musste. Die Pflichtaufgabe entwickelte sich zu einem Desaster für das Bösch-Team, das nicht nur mit 1:2 unterlag. Ebenso schwer wie die verlorenen Punkte wog die Tatsache, dass man in einem Spiel gleich vier Stammspieler durch Sperren und Verletzungen verlor. „Rückblickend betrachtet hat uns die Heimspielniederlage gegen Wolfenbüttel wahrscheinlich gekillt. Nach den drei Siegen in Folge waren wir auf einmal die Jäger und nicht mehr die Gejagten und das hat mit dem ein oder anderen etwas gemacht. Erstmals gab es dieses Gefühl: Du hast etwas zu verlieren“, so Bösch, dessen Team auch gegen Lupo Martini Wolfsburg den Kürzeren zog und plötzlich unter Zugzwang stand.





Das Nachholspiel gegen den Lüneburger SK durfte auf keinen Fall verloren werden, wollte sich der HSC noch eine letzte Chance wahren. Doch trotz einer starken Leistung reichte es gegen die Mannschaft der Rückrunde nur zu einem 1:1 Unentschieden. Die Hoffnung, dass sich Egestorf/Langreder im letzten Spiel der Saison noch einen Patzer erlauben würde, erfüllte sich nicht. Während sich der Vizemeister mit 2:0 gegen Verden durchsetzte, gab es im Waldstadion noch einmal reichlich Tore und am Ende eines turbulenten Spiels ein 4:4 Unentschieden gegen den SC Spelle/Venhaus.

Malte Bösch spricht von sehr guter Saison für HSC

Die bittere Erfahrung, dass ein zweiter Platz in der Oberliga Niedersachsen nicht gleichzeitig den Aufstieg in die Regionalliga nach sich zieht, musste Egestorf machen. Das Team aus Barsinghausen musste drei Niederlagen einstecken und stand am Ende mit leeren Händen da. „Im Nachgang muss man sich natürlich fragen. Was wäre gewesen, wenn es uns so ergangen wäre. Du schaffst den Sprung in die Relegation, bist in Gedanken schon in der Regionalliga und dann läuft es so schlecht für dich. Dann säßen wir heute hier und wären so richtig bedröppelt. Das wäre für die neue Saison schon eine denkbar große Hypothek. Letztlich haben wir vieles richtig gemacht, aber am Ende ist uns die Puste ausgegangen“, so Bösch, der trotz der verpassten Relegation von einer sehr guten Saison für den Heeslinger SC spricht.

„Vor drei Jahren haben wir den elften Platz belegt. Im vergangenen Jahr sind wir Sechster geworden und in diesem Jahr Dritter. Wir haben uns von Jahr zu Jahr gesteigert. So wie es im Moment aussieht, bleibt der Kader im nächsten Jahr im Wesentlichen erhalten und damit gibt es eine neue Chance für Nico Matern und seine Mannschaft“, lautet die Prognose des Ahlerstedters, der seine Zeit in Heeslingen nicht missen möchte. „Steffen und ich kennen uns jetzt seit 2013. Vor drei Jahren habe ich die große Chance bekommen und wurde als Cheftrainer der Oberligamannschaft engagiert. Wenn man seine Zeit mit dem dritten Platz beendet, dann kann die Zeit nicht so schlecht gewesen sein“, so Bösch nach 104 Pflichtspielen.

Erstes Training für HSC-Team findet am 25. Juni statt

„Das i-Tüpfelchen hat am Ende gefehlt, aber unterm Strich haben wir unsere gesteckten Ziele übertroffen und wir arbeiten daran, noch besser zu werden. Auch wenn es mit der Relegation nicht geklappt hat. Unsere Mannschaft hat im Waldstadion viele tolle Spiele abgeliefert und Werbung für den Fußball gemacht. Die Erfolge in den anderen Mannschaften zeigen, dass der Heeslinger SC im sportlichen Bereich derzeit gut dasteht. Außerdem haben wir in den zurückliegenden zwölf Monaten weiterhin an der Verbesserung der Infrastruktur gearbeitet. Im Management sind wir mit mir, Kevin Rehling und Jürgen Jech sehr gut aufgestellt, wir haben ein neues Trainerteam verpflichtet und einen Physiotherapeuten für uns gewonnen“, so Steffen Lahde.

Und weil nach dem Schlusspfiff bereits der nächste Anpfiff wartet, laufen die Vorbereitungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Wie von Jürgen Jech zu erfahren war, findet das erste Training bereits am 25. Juni statt. Erste Testspiele sind in Elsdorf geplant. Während der Oberligist am 27. Juni auf Viktoria Hamburg trifft, wartet nur 24 Stunden später der FC Süderelbe auf den Heeslinger SC.