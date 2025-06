Saisonrückblick der Perspektivkader überzeugend – Breitensport trägt

Die JFG Schwarze Laber blickt auf eine erfolgreiche Rückrunde der Saison 2024/2025 zurück. Zwischen gezielter Talentförderung im Perspektivbereich und engagierter Basisarbeit in den Regionalkadern zeigte sich erneut, wie nachhaltig und strukturiert Jugendarbeit im Verein funktionieren kann.

Die B2 übertraf in dieser Saison alle Erwartungen. Bereits in der Hinrunde zeigte sich die Mannschaft als klarer Außenseiter in einer Gruppe mit ausschließlich Einser-Mannschaften – und blieb dabei ungeschlagen. Mit nur einem Unentschieden sicherte sich das Team völlig verdient die Herbstmeisterschaft.

In der Rückrunde ging es erneut gegen Einser-Teams – die B2 war als einziges Zweier-Team der klare Underdog. Die Spiele verliefen stark: ein 7:1 gegen Eichlberg-Neukirchen, ein 11:1-Kantersieg gegen den ASV Batzhausen, ein 0:0 beim ASV Undorf sowie ein 3:1-Sieg gegen Lengenfeld sorgten früh für eine stabile Ausgangslage. Gegen Oberhinkofen unterlag man trotz guter Leistung mit 2:4, das Abschlussspiel gegen Tabellenführer Brunnenlöwen ging knapp mit 1:2 verloren. Mit 13 Punkten, einem Torverhältnis von 27:9 und Platz 2 wurde die Mannschaft Vizemeister.

„Die Jungs haben in der Rückrunde unglaublich viel Charakter gezeigt – trotz Rückschlägen immer wieder aufgestanden. Das spricht für den Teamgeist und unsere Ausbildung.“ so die Trainer

Unsere B2 ist mehr als ein Ergänzungskader – sie ist ein Entwicklungskader mit Perspektive. Einige Spieler haben sich nachhaltig für höhere Aufgaben im Leistungskader empfohlen.

C2-Junioren – stabile Entwicklung und spielerischer Fortschritt

Die C2 zeigte in einer ausgeglichenen Gruppe der U15-Kreisklasse, dass auch im unteren Jugendbereich professionell gearbeitet wird. Mit Siegen gegen DJK Dasswang (8:0), Region Dietfurt (4:0), Tangrintel (7:0) sowie einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Willenhofen-Herrnried legte das Team eine starke Grundlage. Ergänzt wurde das mit einem 2:2 gegen Naab-Regen. Gegen die Topteams Brunnenlöwen (2:4) und Viehhausen (1:2) war man auf Augenhöhe, musste aber jeweils knapp die Punkte abgeben.

Am Ende belegte die Mannschaft mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 27:18 den vierten Tabellenplatz.

„Wir sind sehr stolz auf die Jungs. Sie haben in jeder Einheit Gas gegeben und sich im Laufe der Rückrunde als echtes Team präsentiert.“ so die Trainer.

Die C2 bestätigt die gute Arbeit im Perspektivbereich. Spieler wurden individuell stärker, Spielidee und taktische Disziplin waren sichtbar. Eine Mannschaft mit klarer Entwicklungskurve.