Saisonrückblick auf die Vier-Klassen-Gesellschaft BGL Ligue

Blickt man auf die Saison 24-25 in der BGL Ligue zurück, kommt man nicht daran vorbei, die teils enormen Leistungsunterschiede zu beleuchten. Meister Differdingen spielte dabei quasi in einer Liga für sich: die 18 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Strassen sprechen Bände, genauso die beeindruckende Souveränität, Geduld und Abwehrstärke des Double-Gewinners, dem niemand das Wasser reichen konnte. Dass man nun das Ziel hat, sich für die Gruppenphase einer europäischen Wettbewerbs zu qualifizieren scheint deshalb nur logisch. Genau wie Differdingen hat auch der FC UNA Strassen in den letzten Jahren eine konstante Entwicklung durchlaufen und die Vizemeisterschaft ist der vorläufige Höhepunkt. Experten gehen davon aus, dass der Verein durch diese Konstanz und Ruhe im Umfeld in den nächsten Jahren ein Kandidat für den internationalen Wettbewerb bleiben wird.

Mit begrenzten Möglichkeiten und einem verhältnismäßig kleinen Kader schaffte es der einstige Serienmeister F91 Düdelingen ins Pokalfinale und auf Rang 3 in der Liga. Dies ist durchaus beachtlich, dürfte aber auch das Maximum sein, das in dieser Saison drin war. Racings Neuaufbau unter Trainer Yannick Kakoko ist gelungen und man ist wieder unter den besten vier Teams Luxemburgs. Dies ging auf Kosten von Progrès Niederkorn, das sich nach einer komplizierten Spielzeit und einem Trainerwechsel am Ende ohne internationalen Wettbewerb wiederfindet und sein Ziel damit klar verfehlt hat. Dieses hat auch Hesperingen, das eine chaotische Saison mit einem historischen Tiefpunkt, dem Forfait gegen Mondorf , auf Platz 6 beendet und zugleich einer Transfersperre durch die FIFA unterliegt, die die Gestaltung der Zukunft erschwert.

Viele grause Mäuse

Im Niemandsland der Tabelle siedeln sich Teams wie z.B. die US Mondorf an, die hinter den großen Mannschaften der Liga „the best of the rest“ darstellen. Nur wenn alles über eine lange Saison gepasst hätte, hätte man mit einem höheren Platz liebäugeln können. Rekordmeister Jeunesse Esch ist seit Jahren ebenfalls nur noch Mittelmaß, das Ergebnis eines Konsolidierungskurses, den man behutsam weitergehen wird und im gleichen Atemzug versucht, Schritt für Schritt wieder etwas weiter nach oben zu kommen. Petingen hat sein Saisonziel mit dem Anstreben eines Mittelfeldplatzes ebenfalls erreicht. Mit vielen Änderungen im Verein darf man gespannt sein, wie sich der Club in Zukunft darstellen wird. Aufsteiger Hostert schaffte nach anfänglichen Problemen den Klassenerhalt und ließ oft erahnen, dass eigentlich mehr Potenzial in der Mannschaft steckte.

Mehr als ein Drittel aller Teams hatte Probleme

Sechs von zehn Teams waren bis zum Schluss in den Abstiegskampf verwickelt. Rosport erkämpfte sich den Klassenerhalt mit seinen Bordmitteln, verpasste den angestrebten Mittelfeldplatz aber. Aufsteiger Rodange entschied vor allem die entscheidenden Spiele gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller für sich und verdiente es sich damit, in der Liga zu bleiben. Vor allem in der Rückrunde machte man einen Entwicklungssprung. Für Wiltz war es fast das genaue Gegenteil: u.a. weil man in Rodange verlor und die letzten Wochen vor dem Saisonende keine Ergebnisse mehr ablieferte, rutschte man in die Abstiegsrelegation, in der man Canach unterlag – kaum ein Team hat sein Saisonziel damit so klar verfehlt. Bettemburg zahlte in seiner erstem Erstligasaison seit 1973 Lehrgeld – zu viel Lehrgeld! Oft machte man es nicht schlecht, zeigte sein Potenzial, doch es fehlte im Saisonverlauf als auch in einzelnen Spielen oft an Kleinigkeiten.

Symbolisch kann man dafür die 0:1-Niederlage bei Meister Differdingen nennen. So muss man nach einer verlorenen Relegation umgehend zurück in die Ehrenpromotion. Dort wird man Fola Esch wiedersehen, das sich nach Jahren des sportlichen Niedergangs in dieser Saison nicht mehr retten konnte. Irgendwann schien das Unausweichliche eintreffen zu müssen, irgendwann musste das Reservoir an eigenem Nachwuchs so weit erschöpft sein, dass man die Liga nicht mehr halten konnte. Dies war schließlich am Ende der Spielzeit 24-25 der Fall. Monnerich war sich ebenfalls bewusst, dass man es nach drei Jahren im Oberhaus schwer bekommen würde. Bereits relativ früh fand man sich damit ab, dass der Weg in die Ehrenpromotion führen könnte, so dass man unter Trainer Marc Depienne eventuell einen Entwicklungsvorsprung für die kommende Saison haben könnte.