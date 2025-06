Saisonrückblick 2024/25 – TSV 1946 Bayerbach mit Aufwärtstrend in neuer Liga

Am Ende der Spielzeit dürfen wir auf einen sechsten Platz in der Abschlusstabelle zurückblicken – ein Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind. Mit 34 Punkten aus 22 Spielen (10 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen) haben wir uns im gesicherten Mittelfeld etabliert und in vielen Bereichen klare Fortschritte gemacht.

Starker Rückrundenstart und stabile Leistungen

Besonders erfreulich: Nach der Winterpause blieben wir ungeschlagen. Die Mannschaft zeigte sich gefestigt, spielfreudig und diszipliniert. Alle Niederlagen der Saison kassierten wir ausschließlich gegen die Top-Vier der Liga – was unsere Konstanz gegen direkte Konkurrenten unterstreicht. Einziger Wermutstropfen war die Derby-Niederlage gegen Postau, die wir intern als wichtigen Weckruf genutzt haben.