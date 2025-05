Saisonfinale:Wir greifen nach dem Titel!

Am Freitagabend steht für unsere Damen ein echtes Endspiel an: Mit einem Sieg gegen den SuS Rhede können wir die Meisterschaft klarmachen und zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Kreisliga aufsteigen!

Doch bevor gefeiert wird, heißt es: volle Konzentration, harte Arbeit und Teamgeist.

Der Gegner – derzeit Vorletzter – darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Nur wenn wir noch einmal alles auf den Platz bringen, können wir unser großes Ziel erreichen. Jetzt zählt’s!

Kommt vorbei – bei bestem Wetter – und unterstützt uns lautstark!

Eure Unterstützung kann den Unterschied machen – gemeinsam holen wir den verdienten Titel!.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt:

Kaltgetränke, Pommes, Bratwurst und unsere legendäre Manta-Platte stehen für euch bereit.

Bereits um 18:00 Uhr bestreitet unsere 2. Herren ihr letztes Saisonspiel gegen die Zweitvertretung von Union Meppen – perfekte Einstimmung auf das Highlight des Abends!

Lasst uns diesen Tag gemeinsam unvergesslich machen.

Auf geht's Tinnen!