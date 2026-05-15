Saisonfinale: Wer schnappt sich die Krone?

Die kleinen Löwen haben es am letzten Spieltag dieser Saison selbst in der Hand: An der heimischen Spielstätte an der Grünwalder Straße soll ein Sieg her, damit sich die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar die Krone aufsetzen und die Meisterschaft feiern kann. – Foto: Jonas Baier

Alle weiteren Entscheidungen stehen seit dem vergangenen Spieltag endgültig fest: Der SV Kirchanschöring geht in die Relegation um einen Platz in der Regionalliga, Türkspor Augsburg und Türkgücü München steigen direkt ab. Der FC Sturm Hauzenberg und der TSV Kottern müssen in die Relegation um den Bayernliga-Verbleib. Für die drei Releganten dürfte es am finalen Spieltag vor allem darum gehen, sich für die Saisonverlängerung einzuspielen, gleichzeitig aber auch Kräfte zu sparen.

Wer wird Meister? Im Fernduell mit dem TSV Landsberg hat der TSV 1860 München II die beste Ausgangslage. Mit einem Heimsieg gegen Jacky Muriqi und den FC Ismaning könnten sich die Junglöwen die Krone aus eigener Kraft aufsetzen. Landsberg ist parallel beim FC Gundelfingen gefordert und muss neben einem eigenen Erfolg auf Schützenhilfe hoffen.

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Wir werden definitiv versuchen, dort drei Punkte zu holen. Was die Verletzungen angeht, sind bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord. Ansonsten ist der Kader breit genug aufgestellt."

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Uns erwartet im letzten Saisonspiel mit Ismaning eine sehr formstarke Mannschaft, die ihre vergangenen Spiele sehr positiv gestalten konnte und viele Tore erzielt hat. Das zeigt, dass sie gerade offensiv sehr gefährlich ist und auch in ihrer Spielweise sehr variabel agiert. Für uns gilt es, das positive Ergebnis aus Nördlingen mitzunehmen. Dort haben wir bewiesen, dass wir vor allem kämpferisch dagegenhalten können. Genau das wird auch gegen Ismaning sehr wichtig sein. Wir werden natürlich alles versuchen, um das letzte Saisonspiel zu gewinnen."

Morgen, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried TSV Nördlingen Nördlingen 14:00 PUSH

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Es ist ein Spiel, bei dem ich jetzt keine künstliche Spannung aufbauen muss. Für Nördlingen und für uns geht es tabellarisch beziehungsweise sportlich um relativ wenig. Ich hoffe, dass wir ein verletzungsfreies und gutes Spiel bestreiten, in dem alle noch einmal das Beste aus sich herausholen. Natürlich verabschieden wir auch einige Personen. An dieser Stelle möchte ich mich zunächst bei meinen unfassbaren Co-Trainern Benjamin Fister und Matthias Herberth bedanken, für die, und damit auch für uns, eine Ära zu Ende geht. Außerdem verabschieden wir mit Christoph Wiedenhofer und Thomas Puscher zwei Spieler, die maßgeblich an unserem Aufstieg beteiligt waren und im Verein auch ein Stück weit zu kleinen Legenden geworden sind. Dazu kommt Markus Kresta, unser Torwarttrainer, dem wir ebenfalls herzlich danken. So, wie es sich gehört, wollen wir ihnen zum Abschied natürlich noch einmal drei Punkte bescheren. Das wäre unser großes Ziel." Personalien: Der Kader wird im Vergleich zur vergangenen Woche relativ unverändert bleiben. Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Wir wollen zum Saisonabschluss unser letztes Spiel unbedingt gewinnen. Für einige Spieler wird es die letzte Partie im Trikot des TSV sein, deshalb möchten wir unsere gute Saison mit einem Sieg abrunden. Geretsried wird natürlich ebenfalls alles daran setzen, den Saisonabschluss positiv zu gestalten. Wir treffen auf eine sehr spielstarke Mannschaft, gegen die wir noch einmal alles in die Waagschale werfen wollen und müssen." Personalien: Personell nimmt der TSV Rücksicht auf seine U23, die in der Bezirksliga im Kampf um den Klassenerhalt noch wichtige Punkte benötigt. Daher reist die Mannschaft nur mit einem kleinen Kader nach Geretsried.

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 14:00 live PUSH



Für den SV Heimstetten geht es nur noch um die Ehre, die Gäste aus Niederbayern können sich auf die nächste Woche beginnende Relegation einstimmen. Für den SV Heimstetten geht es nur noch um die Ehre, die Gäste aus Niederbayern können sich auf die nächste Woche beginnende Relegation einstimmen.

Servet Bozdag steht am Samstagnachmittag nach 36 Jahren bei Türkspor Augsburg zum letzten Mal an der Seitenlinie. Nach vielen Höhen und Tiefen wird der 54-jährige Trainer den Verein am Saisonende verlassen. Sein größter Erfolg mit seinem Herzensverein war der Aufstieg in die Bayernliga in der Saison 2019/21. – Foto: Walter Brugger

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Wir fiebern natürlich der Sommerpause entgegen, weil wir personell schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gehen. Gleichzeitig möchten wir uns mit einem erfolgreichen Abschluss verabschieden. Das muss nicht zwingend ein Sieg sein, aber wir wollen wieder intensiv gegen den Ball arbeiten, unangenehm sein und schauen dann, was am Ende dabei herauskommt. Grundsätzlich wollen wir uns natürlich mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause verabschieden." Personalien: Im Vergleich zur vergangenen Woche gegen Kirchanschöring bleibt der Kader im Grunde unverändert. Marvin Meier kehrt wieder zurück, während Fatjon Maliqi voraussichtlich ausfallen wird. Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Wir werden das letzte gemeinsame Spiel genießen. Danke an alle Spieler, den Staff und mein Trainerteam. Es war mir eine Ehre!" Personalien: Personell reisen alle Spieler mit zum Spiel. Wer letztendlich zum Einsatz kommt, wird kurzfristig entschieden.

Morgen, 14:00 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Am letzten Spieltag treffen wir mit dem SV Kirchanschöring auf eine absolute Spitzenmannschaft der Bayernliga. Ich kenne und schätze den Verein sowie sein familiäres Umfeld schon sehr lange. Die Arbeit, der Zusammenhalt und der Einsatz, die dort seit Jahren spürbar sind, beeindrucken mich immer wieder. Die Mannschaft präsentiert sich sehr geschlossen und zeigt kaum Schwächen. Selbst den verletzungsbedingten Ausfall von Jonas Kronbichler hat das Team hervorragend verkraftet. An dieser Stelle wünsche ich Jonas weiterhin gute Besserung. Wir möchten im letzten Saisonspiel an unsere Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Voraussetzung dafür wird eine absolut kompromisslose Defensivleistung sein. Die letzten drei Trainingseinheiten dieser Woche waren sehr intensiv und fanden auf Wettkampfniveau statt. Zum Abschluss wollen wir uns bei unseren treuen Fans, Zuschauern und Helfern mit einer Top-Leistung verabschieden und uns herzlich für ihre Unterstützung bedanken. Dem SV Kirchanschöring wünschen wir für die bevorstehende Relegation alles Gute und viel Glück." Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Wir werden die Partie am Samstag, den letzten Spieltag in der Bayernliga Süd, hochkonzentriert angehen. Unser voller Fokus liegt aktuell auf dem Spiel gegen Schwaig. Wir möchten die tolle Saison, die wir definitiv gespielt haben, mit einem Erfolgserlebnis beenden und gleichzeitig ein gutes Gefühl in die Relegationsspiele mitnehmen. Wir werden aber auch dem einen oder anderen Spieler, der in den vergangenen Wochen eher wenig zum Einsatz gekommen ist, sowie den Spielern, die uns im Sommer verlassen werden, noch einmal die Möglichkeit geben, Bayernliga-Fußball zu spielen. Trotzdem werden wir am Samstag mit Sicherheit eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen. Mit allen weiteren Themen werden wir uns dann ab Samstagnachmittag befassen, am Sonntag ganz entspannt die Situation bei Greuther Fürth beziehungsweise die Auslosung der Relegationspartien beobachten und uns anschließend dementsprechend vorbereiten. Ich möchte noch einmal betonen: Die Saison, die wir gespielt haben, ist jetzt schon top. Die Relegationsspiele sind für uns absolute Bonusspiele, auf die wir uns im Trainerteam, in der Mannschaft und auch im gesamten Verein extrem freuen. Am Ende werden wir sehen, was dabei herauskommt." Personalien: Kirchanschöring muss weiterhin auf Jonas Kronbichler und Matteo van de Wiel verzichten. Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Basti Engel steht noch ein Fragezeichen, ein Risiko will man mit Blick auf das Saisonende jedoch nicht eingehen. Gleiches gilt für Manuel Omelanowski, der leicht erkältet ist und ebenfalls für die anstehenden Relegationsspiele geschont werden könnte. Zurück in den Kader rücken dagegen Marco Schmitzberger, Nick Schreiber und Fabi Kühnel, die dem Trainerteam wieder zusätzliche Optionen bieten.

Der TSV Landsberg hofft im Fernduell auf einen Ausrutscher der Löwen-Reserve gegen Ismaning. Bevor der Blick jedoch nach München geht, wollen die Mannen von Christoph Rech zunächst ihre eigenen Hausaufgaben erledigen und beim FC Gundelfingen dreifach punkten. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Morgen, 14:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH

Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Eine intensive Saison neigt sich dem Ende zu. Wir können auf sechs Siege aus den letzten sieben Spielen zurückblicken. Natürlich gab es nach der Winterpause auch zwei, drei Partien, in denen wir nicht die Punkte geholt haben, die wir uns vorgenommen hatten. Entscheidend war aber, wie die Mannschaft danach reagiert hat. Jetzt freuen wir uns auf den letzten Heimspieltag und wollen die Saison gemeinsam mit unseren Fans positiv abschließen." Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Ich glaube, wir können mit der Saison wirklich zufrieden sein. Mit der Meisterschaft in der vorletzten Saison, der Relegation im vergangenen Jahr und auch dieser Spielzeit, in der wir bis zum Ende vorne dabei waren, blicken wir sehr positiv zurück. Es war jetzt mal eine schöne Woche, weil der Druck ein bisschen weg war. Das war auch für die Spieler angenehm, weil in den vergangenen Wochen immer sehr viel los war. Wir haben uns noch einmal gemeinsam gut auf das Spiel vorbereitet und fahren nach der guten Leistung gegen Schalding mit einem guten Gefühl nach Pipinsried. Zum Abschluss wollen wir noch einmal ein positives Ergebnis erreichen." Personalien: Milos Lukic hat leichte Oberschenkelprobleme. Es wird sich kurzfristig entscheiden, ob er spielen kann, die Tendenz geht aber eher in Richtung Ausfall. Lenny Thiel fehlt weiterhin mit seiner Sprunggelenksverletzung. Christoph Obermaier ist nach seiner Sperre dagegen wieder dabei. Tobias Duxner fällt mit einem Muskelfaserriss aus, ebenso Yannik Seils. Samuel Zwislsperger muss sogar mit einem Muskelbündelriss passen.

Morgen, 14:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün Türkspor Augsburg TürkAugsburg 14:00 PUSH

Rainer Elfinger (Trainer Türkgücü München): "In unserem vorerst letzten Bayernliga-Heimspiel geht es für uns um die Ehre und darum, die Liga, wie schon in den vergangenen Spielen, ordentlich und mit Charakter zu Ende zu bringen. Wir wünschen allen Vereinen viel Erfolg in möglichen Relegationsspielen und anschließend eine schöne, wohlverdiente Sommerpause. Wir freuen uns auf die neue Saison, in der wir mit neuem Elan und großer Motivation wieder angreifen werden." Personalien: Personell bleibt im Vergleich zu den vergangenen Wochen alles unverändert. Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "In unserem letzten Spiel in der Bayernliga wollen wir uns definitiv mit einem Sieg verabschieden, das wird unser Gegner aber sicherlich genauso vorhaben. Für mich persönlich ist es ebenfalls das letzte Spiel bei Türkspor Augsburg. Nach 36 Jahren verabschiede ich mich und wünsche meinen Nachfolgern viel Erfolg. Es waren sehr schöne Zeiten in der Bayernliga. Allen Vereinen wünsche ich weiterhin viel Erfolg und alles Gute."

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern FC Deisenhofen Deisenhofen 14:00 PUSH