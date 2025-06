Saisonfinale um den Aufstieg in Unterwellenborn

Am kommenden Sonntag steht für unseren SV Stahl das Saisonfinale an – und es könnte ein ganz besonderes werden! Mit drei Punkten Vorsprung und der besseren Tordifferenz gehen unsere Jungs als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Die Ausgangslage ist klar: Ein Punkt, vielleicht sogar weniger, könnte schon reichen – doch darauf will sich niemand verlassen. Alle wollen den Aufstieg, alle wollen den Pott! Die Stimmung im Team ist hervorragend, der Glaube an sich selbst groß. Woche für Woche haben die Jungs alles gegeben, und jetzt trennt sie nur noch ein Schritt vom großen Ziel. Doch genau deshalb heißt es jetzt: kühlen Kopf bewahren! Denn das Spiel darf auf keinen Fall unterschätzt werden – im Fußball ist alles möglich, und Konzentration bis zur letzten Minute ist Pflicht. Unser Gegner aus Elxleben wird sich nicht so leicht geschlagen geben!

Deshalb: Seid dabei und unterstützt unsere Mannschaft! Kommt alle nach Unterwellenborn und sorgt für Gänsehaut-Atmosphäre am Spielfeldrand. Gemeinsam können wir diesen Traum wahr machen. Auf geht’s, SV Stahl – holt euch den Aufstieg!