Saisonfinale mit Wehmut – TuS beendet erfolgreiche Spielzeit

Abschiede bei den TuS-Fußballern: (v.li.) Cheftrainer Daniel Dittmann, Co-Trainer Benjamin Fister, Thomas Puscher, Christian Wiedenhofer, Kaan Aygün, Co-Trainer Matthias Herberth und Torwarttrainer Markus Kresta. – Foto: Rudi Stallein

Über dem letzten Saisonspiel der Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried lag ein Hauch von Wehmut. Vor dem Anpfiff gab es jede Menge Präsente, was bedeutet: Einige Akteure haben mit dem 4:1-Sieg gegen den TSV Nördlingen ihre Zeit beim TuS beendet. „Das sind nicht Spieler, die hinten anstanden; wir verlieren echte Säulen“, bedauerte der sportliche Leiter Hans Schneider, der in Abwesenheit der Abteilungsleitung (privat verhindert) die Verabschiedung vornahm.

Sportlicher Leiter über Dittmann: "Hast uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind"

Thomas Puscher, der sich binnen zwei Spielzeiten vom A-Klassen-Kicker zum gestandenen Bayernligaspieler hochgearbeitet hat, kehrt zu seinem Heimatverein und Kreisklassen-Kandidaten SG Baiernrain/Dietramzell zurück. Christian Wiedenhofer zieht es ebenfalls zurück in die Heimat, zur SG Antdorf/Iffeldorf. Kaan Aygün, erst vor einem Jahr zum TuS gestoßen, hat nach eigenem Bekunden verschiedene Optionen bei Münchner Klubs. Zu frisch, um noch rechtzeitig ein Trikot mit Autogrammen seiner Mitspieler zu organisieren, war die Bekanntgabe der Trennung von Verteidiger Adrian Hofherr, der wie sein Trainer den nächsten Entwicklungsschritt in der Regionalliga beim SV Wacker Burghausen machen will.