Saisonfinale mit Wehmut – TuS beendet erfolgreiche Spielzeit

Vier Trainer und vier Spieler verlassen den Bayernligisten TuS Geretsried. Einen besonderen Dank bekam der scheidende Trainer Daniel Dittmann.
Über dem letzten Saisonspiel der Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried lag ein Hauch von Wehmut. Vor dem Anpfiff gab es jede Menge Präsente, was bedeutet: Einige Akteure haben mit dem 4:1-Sieg gegen den TSV Nördlingen ihre Zeit beim TuS beendet. „Das sind nicht Spieler, die hinten anstanden; wir verlieren echte Säulen“, bedauerte der sportliche Leiter Hans Schneider, der in Abwesenheit der Abteilungsleitung (privat verhindert) die Verabschiedung vornahm.
Thomas Puscher, der sich binnen zwei Spielzeiten vom A-Klassen-Kicker zum gestandenen Bayernligaspieler hochgearbeitet hat, kehrt zu seinem Heimatverein und Kreisklassen-Kandidaten SG Baiernrain/Dietramzell zurück. Christian Wiedenhofer zieht es ebenfalls zurück in die Heimat, zur SG Antdorf/Iffeldorf. Kaan Aygün, erst vor einem Jahr zum TuS gestoßen, hat nach eigenem Bekunden verschiedene Optionen bei Münchner Klubs. Zu frisch, um noch rechtzeitig ein Trikot mit Autogrammen seiner Mitspieler zu organisieren, war die Bekanntgabe der Trennung von Verteidiger Adrian Hofherr, der wie sein Trainer den nächsten Entwicklungsschritt in der Regionalliga beim SV Wacker Burghausen machen will.
„Du hast uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind“, machte Schneider nochmal deutlich, was der Verein seinem scheidenden Trainer Daniel Dittmann zu verdanken hat – was Spieler und Fans mit langanhaltendem Applaus quittierten. Mit dem Chefcoach verlässt auch das gesamte Trainerteam den Bayernligisten. Torwarttrainer Markus Kresta will aus familiären Gründen kürzertreten; zurück zu ihren fußballerischen Wurzeln führen hingegen die Wege der Co-Trainer Matthias Herberth (U19 der FF Geretsried) und Benjamin Fister (spielender Co-Trainer der SG Baiernrain/Linden). Mit Fister, der ein Vierteljahrhundert die TuS-Farben trug, verliert der Klub eine „Vereinslegende“ (Kapitän Sebastian Schrills“), die mit Standing Ovations und „Es-gibt-nur-ein-Benni-Fister“- Gesängen verabschiedet wurde.