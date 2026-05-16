Saisonfinale mit Feierlaune: Eichholz will starken Schlusspunkt setzen

– Foto: Vivian Pfaff

Der Eichholzer SV verabschiedet sich am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den TSV Bargteheide aus der Saison – und die Voraussetzungen für einen emotionalen Abschluss könnten kaum passender sein. Nach dem gewonnenen Pokalfinale und dem spektakulären 5:5 bei VfB Lübeck II herrscht rund um den Pöbelberg spürbare Euphorie.

Das wilde Remis in Lübeck unterstrich zuletzt noch einmal die offensive Qualität der Eichholzer, die nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand mehrfach zurückkamen und sich am Ende einen Punkt erkämpften. Besonders bemerkenswert: Gleich zehn Treffer fielen an der Lohmühle – ein weiterer Beleg dafür, dass Spiele mit Eichholzer Beteiligung in dieser Saison selten langweilig verlaufen.

Trainer Rene Sternberg blickt entsprechend optimistisch auf den letzten Spieltag: „Wir gewinnen das Spiel hochverdient und machen Eichholz heute zur Partymeile.“ Gleichzeitig richtet er den Blick auch auf die Konkurrenz im Tabellenkeller: „Dem FC Dornbreite wünschen wir für das letzte Saisonspiel alles Gute und hoffen, dass sie den Klassenerhalt schaffen.“

Bargteheide reist mit Selbstvertrauen an

Doch auch der TSV Bargteheide wird mit Rückenwind anreisen. Der Aufsteiger feierte zuletzt ein souveränes 4:1 gegen den Ratzeburger SV und hat sich mit inzwischen 41 Punkten frühzeitig stabilisiert. Trainer Michel Wohlert nutzt vor dem Saisonabschluss zunächst die Gelegenheit für Anerkennung: „An dieser Stelle herzliche Glückwünsche an Eichholz für den Pokalsieg und an Rapid für den Aufstieg in die Oberliga.“

Sportlich sieht Wohlert seine Mannschaft keineswegs chancenlos: „Wir wollen noch einmal zeigen, dass wir in diese Liga gehören und alles auf dem Platz lassen. Eichholz ist mit Sicherheit ein schwerer Gegner, aber im Hinspiel konnten wir sie auch schon ärgern. Vielleicht gelingt uns das am Sonntag nochmal.“ Tatsächlich gewann Bargteheide das erste Duell der Saison mit 3:1 und zählt damit zu den wenigen Teams, die Eichholz in dieser Spielzeit klar bezwingen konnten.

Für die Gastgeber geht es derweil vor allem darum, eine wechselhafte Saison mit einem positiven Eindruck abzuschließen. Tabellenplatz drei ist bereits gesichert, der große Wurf im Aufstiegsrennen blieb aus. Durch den Pokalsieg und die jüngsten Auftritte hat sich die Stimmung rund um den Verein jedoch spürbar aufgehellt – und genau diese Atmosphäre soll am Sonntag noch einmal sichtbar werden.