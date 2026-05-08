Saisonfinale KK: Altenstadt/WN will die Schale - ohne Wenn und Aber!

Am oberen Rand der Tabelle sind die Würfel gefallen, im Keller hingegen werden zum Finale die zwei noch offenen Fragen beantwortet. Zwischen dem SV Inter Bergsteig II (14./7 - gegen Germania) und dem TuS Rosenberg II (13./10 - gegen Ensdorf) wird der Direktabsteiger ermittelt. Bei einer möglichen Punktgleichheit würde der direkte Vergleich zugunsten der Amberger entscheiden, die dann in die Relegation gehen. Schon ein Punkt würde den Hüttenstädtern reichen, um sich selbst für die Entscheidungsspiele zu qualifizieren.

Punktgleich gehen der SV Schmidmühlen II (12./25 - in Neukirchen) und die SG Kastl/Utzenhofen (11./25 - in Kauerhof) in die letzte Runde. Es geht um den Platz "über dem Strich", zudem um Punkte, am Ende nicht der schlechteste der drei Kreisklassenzwölften zu sein. Sollte der Kreisligaabsteiger aus Kastl und Utzenhofen tatsächlich den direkten Klassenerhalt eintüten, dann würde er sich für eine beeindruckende Aufholjagd nach der Winterpause belohnen. Bliebe es am Samstagabend bei einer Punktgleichheit, wäre die Spielgemeinschaft gerettet, denn der direkte Vergleich bringt keinem einen Vorteil (2:1, 0:1), beim dann zurate gezogenen Torverhältnis wäre die Hausner-Elf allerdings um Längen besser.

In den Höhen des Klassements also knisternde Spannung vor dem Saisonfinale, im dunklen Tabellenkeller ist einzig noch der FC Luhe-Markt (12./24) gefordert. Wohl können die Männer von Krzystof Pianka einen Platz am rettenden Ufer nicht mehr erreichen, mit einem Dreier im "Endspiel" gegen die DJK Weiden allerdings würden sie den Klassenerhalt dennoch festmachen, da sie mit dann 27 Zählern auf der Habenseite auf jeden Fall besser sein würden, als der West-Zwölfte TSV Pressath, der maximal noch auf 25 Punkte kommen kann. Ein Unentschieden könnte zu wenig sein, denn das Torverhältnis ist im Vergleich zur Konkurrenz schlechter.

Kreisklasse West

Auerbach oder Pressath, wer beendet die Saison auf sicherem Untergrund? Die beiden Konkurrenten im Buhlen um Platz 11 (Pressath 12./22 - gegen Mantel, Auerbach 11./24 - in Dießfurt) trennen zwei Punkte, rein "von der Papierform her" ist die Aufgabe für die Bergstädter beim noch ungeschlagenen Meister natürlich eine wesentlich schwerere. Fakt ist, beide müssen auf Sieg spielen, um den Platz über dem Strich zu behaupten, bzw. dorthin zu springen.

Gehen wir die Möglichkeiten durch:

Eine Punktgleichheit mit den Auerbachern sähe den dann geretteten TSV im Vorteil, da er den direkten Vergleich für sich entschieden hat. Kann die Käß-Elf ihr Heimspiel nicht gewinnen, bleibt sie nicht nur Zwölfter, sondern wäre damit auch der schlechteste Kreisklassendritte und müsste damit sicher in die Relegation. Holt Pressath den Heimdreier, dann geht der Blick nach Dießfurt und unter Umständen auch auf die Plätze, wo die anderen Mitstreiter um eine Rettung ohne Umwege im Einsatz sind nämlich in Luhe-Markt (Ost), Neukirchen (dort spielt Schmidmühlen) und Kauerhof (da tritt Utzenhofen an) - beide im Süden. Denn es geht ja auch darum, im "worst case" nicht der schlechteste Zwölfte zu werden. Kompliziert ein wenig, ja.

Gewinnt der SV 08 sein Auswärtsspiel, ist der direkte Ligaerhalt safe, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage ist entscheidend, wie die Partien in Pressath, eventuell auch die in Luhe-Markt, Neukirchen und Kauerhof ausgehen. Die drei Letztgenannten würden womöglich über eine Teilnahme an der Relegation entscheiden.