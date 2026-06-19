Saisonfinale in Neugersdorf: Meister Dresden zu Gast

Wenn am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr der Ball an der Jahnturnhalle rollt, sind die sportlichen Würfel in der Sachsenliga weitestgehend gefallen. Der FC Oberlausitz Neugersdorf empfängt zum Kehraus der Saison 2025/2026 die Zweitvertretung der SG Dynamo Dresden. Die Vorzeichen für dieses Duell könnten eindeutiger kaum sein: Die Gäste aus der Landeshauptstadt reisen mit beeindruckenden 72 Punkten und einem Torverhältnis von 86:14 als unangefochtener Tabellenführer an und haben den Aufstieg bereits perfekt gemacht.
Auch beim FCO ist die tabellarische Situation gefestigt. Mit 57 Zählern rangiert die Mannschaft von Trainer Stefan Richter auf einem soliden fünften Platz. Der Sprung auf Platz vier (SG Handwerk Rabenstein, 59 Punkte) wäre nur bei einem eigenen Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe theoretisch noch möglich. FCO-Kapitän Karl Petrick schätzt die Lage vor dem Aufeinandertreffen realistisch ein: „Ich glaube, zu diesem Spiel gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es ist das letzte Spiel der Saison und noch einmal wartet ein anspruchsvolles Heimspiel auf uns.“ Die Rollenverteilung ist für den Routinier klar definiert: „Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie, während Dynamo den Aufstieg bereits perfekt gemacht hat.“
Die Dresdner untermauerten ihre Klasse zuletzt am vergangenen Wochenende, als sie den Reichenbacher FC durch einen späten Treffer von Arne Seemann in der 86. Minute mit 2:1 niederrangen. Neugersdorf hingegen kommt mit einem hart erkämpften 1:1-Unentschieden vom Auswärtsspiel beim SV Tanne Thalheim zurück. Dort war es Petrick selbst, der in der 90. Minute den späten Ausgleich besorgte. Personelle Konsequenzen hat die Partie im Erzgebirge jedoch für das anstehende Saisonfinale: Offensivkraft David Halbich wird nach seiner Gelb-Roten Karte in Thalheim gegen Dynamo fehlen.
Neben der sportlichen Dominanz des Gegners dürfte am Samstag auch das Wetter zu einem entscheidenden Faktor werden. Zum Ende einer intensiven Spielzeit sind die Kraftreserven ohnehin nahezu aufgebraucht. „Nach einer langen Saison sehnen viele von uns die Sommerpause herbei“, gibt Petrick unumwunden zu. Dennoch fordert der Kapitän für den letzten Auftritt vor den eigenen Fans noch einmal höchste Konzentration: „Für uns geht es nun darum, uns ordentlich von der Saison zu verabschieden.“
Inwiefern die Blau-Weißen dem Meister spielerisch noch einmal Paroli bieten können, wird sich auf dem Platz zeigen. Petrick blickt den äußeren Umständen jedenfalls mit einer gewissen Skepsis entgegen: „Wir werden sehen, was bei den angekündigten Temperaturen am Wochenende möglich ist.“ Für die Zuschauer bietet sich zumindest die Gelegenheit, die Mannschaft für eine insgesamt stabile Saisonleistung in die verdiente Sommerpause zu verabschieden.