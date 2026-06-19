Saisonfinale in Neugersdorf: Meister Dresden zu Gast

Die Dresdner untermauerten ihre Klasse zuletzt am vergangenen Wochenende, als sie den Reichenbacher FC durch einen späten Treffer von Arne Seemann in der 86. Minute mit 2:1 niederrangen. Neugersdorf hingegen kommt mit einem hart erkämpften 1:1-Unentschieden vom Auswärtsspiel beim SV Tanne Thalheim zurück. Dort war es Petrick selbst, der in der 90. Minute den späten Ausgleich besorgte. Personelle Konsequenzen hat die Partie im Erzgebirge jedoch für das anstehende Saisonfinale: Offensivkraft David Halbich wird nach seiner Gelb-Roten Karte in Thalheim gegen Dynamo fehlen.

Neben der sportlichen Dominanz des Gegners dürfte am Samstag auch das Wetter zu einem entscheidenden Faktor werden. Zum Ende einer intensiven Spielzeit sind die Kraftreserven ohnehin nahezu aufgebraucht. „Nach einer langen Saison sehnen viele von uns die Sommerpause herbei“, gibt Petrick unumwunden zu. Dennoch fordert der Kapitän für den letzten Auftritt vor den eigenen Fans noch einmal höchste Konzentration: „Für uns geht es nun darum, uns ordentlich von der Saison zu verabschieden.“