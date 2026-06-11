Saisonfinale in der Landesliga Süd – Meister feiert mit

– Foto: Eckehard Jurowski

Der 30. und letzte Spieltag der Landesliga Süd steht an. Am Samstag, dem 13. Juni 2026, fällt der Vorhang über eine lange Saison. Der Meister steht bereits fest: FSV 63 Luckenwalde II hat den Titel gewonnen und geht als neuer Titelträger in den Abschlusstag. Für die übrigen Mannschaften geht es darum, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Da der FC Lauchhammer und der SV Grün-Weiß Lübben ihren Rückzug in die Landesklasse für die Saison 2026/2027 bereits gemeldet haben und in Verbindung mit dem Rückzug des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf aus der Brandenburgliga gibt es in der Landesliga Süd keinen sportlichen Absteiger – alle Partien des letzten Spieltags stehen damit vollständig im Zeichen des sportlichen Abschlusses.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 13.06.2026, 13:45 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Döbern SV Döbern 13:45 PUSH

Den Auftakt des letzten Spieltags bestreiten VfB Hohenleipisch 1912 und SV Döbern. Hohenleipisch steht als Sechster mit 53 Punkten in der Tabelle und empfängt den Neunten SV Döbern, der 35 Zähler auf dem Konto hat. Im Hinspiel setzte sich Döbern mit 3:1 durch. Hohenleipisch wird vor heimischer Kulisse den Spieß umdrehen wollen und mit einem Sieg in die Sommerpause gehen. Döbern reist nach der zuletzt deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen Seelow an und wird ebenfalls auf eine positive Reaktion hoffen.

Die SG Phönix Wildau 95 empfängt als Dreizehnter mit 28 Punkten den 1. FC Guben, der als Dritter mit 64 Zählern in die Partie geht. Im Hinspiel gewann Guben klar mit 6:0. Guben kassierte zuletzt eine überraschende 1:3-Niederlage gegen Krieschow und wird in diesem letzten Spiel auf eine Reaktion drängen. Wildau beendet die Saison auf heimischem Platz und möchte sich mit einem guten Ergebnis vor eigenem Publikum verabschieden.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SG Großziethen Großziethen FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 15:00 PUSH

Der frischgebackene Meister FSV 63 Luckenwalde II tritt beim Vierzehnten SG Großziethen an, der nach 28 Spielen 21 Punkte vorweisen kann. Im Hinspiel dominierte Luckenwalde mit einem 6:0. Für Luckenwalde ist es der krönende Abschluss einer herausragenden Saison – die Mannschaft reist als Meister nach Großziethen und wird auch im letzten Spiel alles in die Waagschale werfen wollen. Großziethen hat noch ein Nachholspiel zu absolvieren und will die Saison mit einem Achtungserfolg beenden.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 VfB 1921 Krieschow Krieschow II 15:00 PUSH

Ein spannendes Duell erwartet die Fans in Ströbitz. SV Wacker 09 Ströbitz als Fünfter und VfB 1921 Krieschow als Vierter sind punktgleich mit je 59 Zählern – beide Mannschaften trennen lediglich die Tordifferenz. Im Hinspiel setzte sich Wacker mit 3:1 gegen Krieschow durch. Krieschow gewann zuletzt eindrucksvoll mit 3:1 beim 1. FC Guben. Wacker wiederum schlug Hohenleipisch souverän mit 3:0. Dieses Duell zweier gleichwertiger Kontrahenten verspricht Spannung bis zum Schluss.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

SV Victoria Seelow empfängt als Tabellenzweiter mit 67 Punkten den FC Lauchhammer, der mit sechs Zählern auf dem letzten Tabellenplatz steht. Im Hinspiel gewann Seelow mit 3:2. Lauchhammer hat seinen Rückzug in die Landesklasse für die kommende Saison bereits gemeldet – es ist damit das letzte Landesliga-Spiel der Mannschaft in dieser Saison. Seelow beendet die Saison als Vizemeister und wird auch im letzten Heimspiel mit vollem Einsatz auftreten.

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg als Siebter mit 43 Punkten empfängt den FC Eisenhüttenstadt, der auf Rang acht mit 40 Zählern steht. Im Hinspiel gewann Eisenhüttenstadt mit 3:1. Brieske/Senftenberg wird vor heimischem Publikum den Spieß umdrehen wollen. Eisenhüttenstadt reist nach dem zuletzt starken 3:2-Heimsieg gegen Wernsdorf mit Selbstvertrauen an. Zwischen beiden Mannschaften liegen nur drei Punkte – ein direktes Duell mit klaren Vorzeichen zum Saisonabschluss.

SV Frankonia Wernsdorf 1919 als Zwölfter mit 29 Punkten empfängt den SV Grün-Weiß Lübben, der auf Rang 15 mit sieben Zählern steht. Im Hinspiel gewann Wernsdorf klar mit 4:1. Lübben hat den Rückzug in die Landesklasse für die kommende Saison gemeldet – auch für Lübben ist es das letzte Spiel der Saison in der Landesliga Süd. Wernsdorf möchte die Saison mit einem Heimsieg und einem versöhnlichen Abschluss beenden.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 live PUSH