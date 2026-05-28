 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Saisonfinale im Odenwald: Wer holt sich die Titel?

Der TSV Höchst und die TSG Steinbach kämpfen in der Kreisoberliga um den Titel +++ In der A-Liga spielen der SV Hummetroth II und Michelstadt um die Relegation +++ Die Ausgangslage.

von Lutz Reubold · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Höchst (links, Patrick Kepper) ist im Fernduell um die Kreisoberliga-Meisterschaft mit der TSG Steinbach (Alen Cutura) in der Pole-Position.
Der TSV Höchst (links, Patrick Kepper) ist im Fernduell um die Kreisoberliga-Meisterschaft mit der TSG Steinbach (Alen Cutura) in der Pole-Position. – Foto: Herbert Krämer (Archiv(

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KOL Dieburg/Odenwald
Kreisliga A Odenwald
Kreisliga B Odenwald
Kreisliga C Odenwald
TSV Lengfeld

Odenwaldkreis. Der letzte Spieltag in den Odenwälder Ligen hat es in sich: In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald und in der B-Liga entscheidet sich die Meisterschaft. In der A-Liga geht es um den Einzug in die Aufstiegsrelegation und in der C-Liga ist noch nicht absehbar, wer aufsteigen darf.

TSV Höchst, TSG Steinbach und Hassia Dieburg im Fernduell

In der Kreisoberliga kommt es zum Fernduell um die Meisterschaft zwischen dem Tabellenführer TSV Höchst, dem Zweiten, TSG Steinbach, und dem Tabellendritten Hassia Dieburg. Die beiden Odenwälder Mannschaften trennen nur einen Punkt. Bei Punktgleichheit wären die Höchster über den direkten Vergleich (1:0 und 3:1) vor Steinbach.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb.
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst
3
2
Abpfiff

Der TSV steht seit dem 13. Spieltag an der Tabellenspitze und hatte am vergangenen Spieltag bereits die Chance, sich die Meisterschaft zu sichern. Doch durch das 1:1 gegen die KSG Georgenhausen wird es jetzt noch einmal spannend. Die Höchster müssen am Sonntag (15 Uhr) bei der SSV Brensbach (5.) antreten. Das Hinspiel endete 4:0.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
1
3
Abpfiff

Verfolger TSG Steinbach erhielt sich seine Chance auf die Meisterschaft am vergangenen Wochenende durch ein 3:1 gegen Absteiger TSV Lengfeld. Auch davor überzeugte die Mannschaft von Trainer Cetin Karaman: Nach der Niederlage gegen den TSV Höchst Mitte April siegte Steinbach sechsmal in Folge. Am Sonntag trifft die Mannschaft aus dem Michelstädter Stadtteil auf Absteiger Viktoria Urberach (zieht zurück), wo die Hoffnungen auf TSG-Toptorjäger Filip Vlahov (22 Saisontore) ruhen dürften. Das Hinspiel endete torlos.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia
SV Viktoria Kleestadt
SV Viktoria KleestadtSV Kleestadt
1
0
Abpfiff

Der lachende Dritte könnte Hassia Dieburg sein. Die Hassia hat drei Punkte Rückstand auf Höchst, aber gewinnt den direkten Vergleich (0:4, 6:0). Der direkte Vergleich gegen die TSG Steinbach ging verloren (0:6, 1:2). Am letzten Spieltag geht es für die Dieburger gegen die SG Rimhorn/Neustadt (10.). Der große Pluspunkt: Dieburg hat die beste Offensive der Liga und mit Cedric Fuhlbrügge (37 Tore) den Toptorjäger in seinen Reihen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth II
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt
15:00

SV Hummetroth II und VfL Michelstadt spielen um Relegation

Zum Showdown um die Aufstiegsrelegation in der Kreisliga A treffen der Zweite, SV Hummetroth II, und der Dritte, VfL Michelstadt, im direkten Duell aufeinander. Für die zweite Mannschaft des SVH schien alles angerichtet: Am vergangenen Spieltag trafen die Hummetröther bereits am Freitagabend auf die SG Rothenberg (6.). Mit einem Sieg wäre der zweite Platz sicher gewesen, doch Rothenberg traf durch Josip Balukcic (90.) spät zum 3:3-Ausgleich. Aus vier Punkten Vorsprung vor dem letzten Spieltag wurden zwei. Zuvor startete die Hessenliga-Reserve mit sechs Siegen in Folge eine Serie und musste sich davor nur dem vorzeitigen Meister SG Sandbach geschlagen geben. Das Hinspiel gegen den VfL Michelstadt verlor Hummetroth II nach 5:2-Führung bis zur 70. Minute noch 5:6.

Mit einem erneuten Sieg wäre der VfL Michelstadt in der Aufstiegsrelegation um die Kreisoberliga. Die Michelstädter gewannen nach der Niederlage gegen die SG Sandbach Mitte April zuletzt fünfmal hintereinander. Am vergangenen Wochenende kamen für die Elf von Trainer Ali Sadik kampflos drei Punkte gegen Türkspor Beerfelden (3:0) dazu, das während der Saison seine Mannschaft zurückgezogen hatte. Der VfL geht am Wochenende mit der besten Offensive (119 Tore) und dem Top-Torjäger der Liga, Fabian Hörr (35 Tore), in die Partie.

B-Liga-Meister: GSV Breitenbrunn oder SSV Brensbach II?

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
0
3
Abpfiff

In der B-Liga hat sich die GSV Breitenbrunn bereits den Aufstieg gesichert. Nun geht es für die Mannschaft von Spielertrainer Christopher Volk noch darum, die Meisterschaft klarzumachen. Breitenbrunn trifft auf die SG Rothenberg II (15.) und hat zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger SSV Brensbach II. Der direkte Vergleich ist ebenfalls auf der Seite der GSV (4:2, 2:2). Brensbach II trifft auf die SG Rimhorn/Neustadt II. Auch der VfL Michelstadt II könnte sich noch den zweiten Aufstiegsplatz sichern. Grundvoraussetzung hierfür ist allerdings, dass die erste Mannschaft in die Kreisoberliga aufsteigt, denn zwei Mannschaften eines Vereins dürfen nicht in derselben Liga spielen, wenn es nicht die unterste Spielklasse ist.

Morgen, 19:00 Uhr
SG Vielbrunn/Würzberg
SG Vielbrunn/WürzbergSG Vielbrunn/Würzberg II
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt III
19:00

In der C-Liga setzen sich die Rechenspiele fort: Meister TSV Höchst III gab bereits bekannt, nicht aufsteigen zu wollen. Ob der Zweite, VfL Michelstadt III, überhaupt aufsteigen darf, hängt wiederum davon ab, ob die beiden weiteren Michelstädter den Aufstieg in die Kreisoberliga beziehungsweise Kreisliga A schaffen.