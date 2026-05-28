Saisonfinale im Odenwald: Wer holt sich die Titel?

Zum Showdown um die Aufstiegsrelegation in der Kreisliga A treffen der Zweite, SV Hummetroth II, und der Dritte, VfL Michelstadt, im direkten Duell aufeinander. Für die zweite Mannschaft des SVH schien alles angerichtet: Am vergangenen Spieltag trafen die Hummetröther bereits am Freitagabend auf die SG Rothenberg (6.). Mit einem Sieg wäre der zweite Platz sicher gewesen, doch Rothenberg traf durch Josip Balukcic (90.) spät zum 3:3-Ausgleich. Aus vier Punkten Vorsprung vor dem letzten Spieltag wurden zwei. Zuvor startete die Hessenliga-Reserve mit sechs Siegen in Folge eine Serie und musste sich davor nur dem vorzeitigen Meister SG Sandbach geschlagen geben. Das Hinspiel gegen den VfL Michelstadt verlor Hummetroth II nach 5:2-Führung bis zur 70. Minute noch 5:6.