Saisonfinale im Fußballkreis

Nach zwei Nichtantritten hat es der FC Sportfreunde Heppenheim am vergangenen Wochenende geschafft, wieder eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Das Ergebnis (1:11 gegen den FV Biblis II) war dabei Nebensache. Für das finale Rundenspiel am Sonntag bei der SG Hüttenfeld/TV Lampertheim sind die Sportfreunde zuversichtlich, einen großen Kader aufbieten zu können. Foto: Markus Karrasch

Bergstraße. Stressfrei können fast alle Bergsträßer Fußballmannschaften den finalen Spieltag an diesem Sonntag, 31. Mai, angehen. Bis auf zwei Ausnahmen sind die Entscheidungen gefallen, auch, weil auf Kreisebene sämtliche Relegationsspiele nicht gespielt werden. Das nehmen einige Vereine zum Anlass, vorzeitig die Urlaubszeit einzuläuten. B-Ligist SC Olympia Lorsch II tritt nicht beim TSV Gras-Ellenbach an, in der D-Liga I verzichtet der FC Waldhorn auf das Lampertheimer Derby bei Meister FC Olympia. Und Gruppenligist SG Wald-Michelbach sieht sich aufgrund des schweren Arbeitsunfalls eines Spielers nicht in der Lage, am Sonntag bei der TSV Auerbach anzutreten.

Verbandsliga: Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach genügt im Heimspiel gegen den 1. FC Langen ein Remis zu Meisterschaft und Hessenliga-Rückkehr. Verfolger SG Bornheim kann zwar noch gleichziehen, die Flockenbacher haben bei Punktgleichheit aber den besseren direkten Vergleich (2:0, 4:2). Aber Obacht: Für Langen geht es um den direkten Klassenverbleib, und gegen Kellerkinder hat sich der SVU in den vergangenen Wochen regelmäßig äußerst schwer getan.

Gruppenliga: Hinter Meister VfB Ginsheim bestreitet der VfR Fehlheim die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga, tritt dabei am Donnerstag, 4. Juni (15 Uhr) zuerst beim Verbandsliga-Vertreter (1. FC Langen oder FC Kalbach) an. Das Rückspiel ist am 7. Juni, der Sieger steht im Entscheidungsspiel. Das wird am 10. Juni ausgetragen; der Gegner ist der Sieger des Gruppenliga-Duells Frankfurt-Ost gegen Frankfurt-West.

Die einzige offene Entscheidung: Wer wird der fünfte direkte Absteiger, wer rettet sich in die Relegation? SV Fürth (14., 33 Punkte) oder FC 07 Bensheim (15., 32)? Gewinnt der SV Fürth sein Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Viktoria Griesheim, ist er in der Relegation. Die Nullsiebener haben zwei Chancen. Erstens: Sieg beim Vierten Dersim Rüsselsheim, wenn Fürth nicht mehr als einen Punkt holt. Zweitens: Punkt bei Dersim, Fürth verliert. Dann stünden beide bei 33 Zählern, doch der FC 07 hat den direkten Vergleich gewonnen.

Ein wenig Hoffnung, den Relegationsplatz zu erreichen, hatte noch der TSV Seckmauern. Denn in fussball.de, dem offiziellen Ergebnisportal des Verbandes, sind nur vier Absteiger ausgewiesen. Doch das ist falsch, die Zahl der Absteiger sei falsch markiert worden, hieß es von Verbandsseite. Es gibt fünf. Vier stehen vor dem letzten Spieltag fest: Rückzieher SG Wald-Michelbach, SKV Büttelborn, FC Alsbach und eben Seckmauern.

Gegner von Fürth oder dem FC 07 in der Relegation ist der Zweite der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Wer es wird, entscheidet sich am Sonntag; Kandidaten sind TSV Höchst, TSG Steinbach und Hassia Dieburg. Hin- und Rückspiel sind für den 4. und 7. Juni angesetzt, das Finale gegen den Sieger Bergstraße/Darmstadt findet am 10 Juni statt.

Gegner von Olympia Lorsch ist wohl der SV Hahn

Kreisoberliga Bergstraße: Zurücklehnen und genießen, alle Entscheidungen sind gefallen. Meister ist die Tvgg Lorsch, einziger Absteiger die KSG Mitlechtern, die im Zuge der Spielgemeinschaft mit dem SV Lörzenbach ihre Mannschaft zurückzieht. Olympia Lorschs Gegner im Halbfinale der Aufstiegsrelegation am 4. und 7. Juni heißt wohl SV Hahn (Zweiter Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau). Im Finale könnte es dann gegen den SV Fürth oder 07 Bensheim gehen.

A-Liga Bergstraße: Der Zweite TSV Aschbach darf Meister FSV Rimbach in die Kreisoberliga begleiten. Äußerst spannend ist die Lage am anderen Ende der Tabelle. In Gefahr, am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem einzigen Abstiegsplatz zu stehen, sind der TSV Hambach (27 Punkte), die SG Hammelbach/Scharbach (26) und der SC Rodau (24).

Hambach, Hammelbach/Scharbach und Rodau in der Verlosung

Klar ist. Gewinnt Rodau sein Heimspiel gegen den FV Hofheim nicht, dürfen alle anderen aufatmen. Ansonsten wird es unübersichtlich. Rodau hat den besseren direkten Vergleich gegenüber Hambach, was für den TSV bedeutet: Bei einer Niederlage in Ober-Abtsteinach wird es eng. Ein Punkt reicht aber definitiv zum Klassenerhalt. Der würde auch der SG Hammelbach/Scharbach (beim SV Affolterbach) in jedem Falle genügen, wenn Rodau nicht siegt. Sollte aber Rodau gewinnen, Hammelbach remisieren und Hambach verlieren, kämen alle drei Teams auf 27 Punkte. Ein Fall für den direkten Vergleich. Dieser ergäbe folgende Tabelle: 1. TSV Hambach 8:8 Tore/7 Punkte; 2. SC Rodau 10:11/6, 3. SG Hammelbach/Scharbach 10:9/4. Aufsteiger Hammelbach wäre der Absteiger.

B-Liga Bergstraße: Seit dem vorletzten Spieltag sind alle Spatzen gefangen: VfB Lampertheim, ISC Fürth und FSV Zotzenbach steigen in die A-Liga auf, der TSV Elsmahusen steht seit seinem Rückzug in der Winterpause als Absteiger fest.

Winziger Hoffnungsfunke für den SV Bobstadt

C-Liga Bergstraße: Auch hier rückt ein Trio nach oben: SSG Einhausen II, Starkenburgia Heppenheim II und FV Biblis II. In der D-Liga regenerieren dürfen SV Schwanheim und SV Bobstadt – vorausgesetzt, der FC Sportfreunde Heppenheim tritt zu seinem finalen Punktspiel bei der SG Hüttenfeld/TV Lampertheim an. Tun die Heppenheimer das nicht, wäre es der dritte Nicthantritt, der den Ausschluss aus dem Spielbetrieb und damit den Abstieg zur Folge hätte. Bobstadt wäre so gerettet.

D-Ligen Bergstraße: In Gruppe I feierte der FC Olympia Lampertheim die Meisterschaft. Als Vize und zweiter Direktaufsteiger kommen FSG Bensheim II (53 Punkte) und VfB Lampertheim II (52) in Betracht. Keine Fragen offen sind in der Gruppe II. Titelträger SG Unter-Abtsteinach II wird vom FSV Rimbach II in die C-Liga begleitet.



