Saisonfinale: Empor Weimar kämpft um Platz 7 gegen FSV Gräfenroda

Am Samstag um 15 Uhr steht das letzte Saisonspiel unserer 1. Mannschaft an – und es geht noch einmal um alles. Im direkten Duell gegen den FSV Gräfenroda kämpfen wir um den 7. Tabellenplatz. Denn nur mit einem Sieg können wir uns gegen den Gegner behaupten, der aktuell das bessere Torverhältnis hat. Das Nachholspiel am 28. Mai gewannen wir mit 4:1, seitdem sicherten wir uns noch einen weiteren Erfolg, bevor wir über Pfingsten eine Pause einlegten. Jetzt wollen wir die Saison mit einer starken Leistung vor heimischer Kulisse abschließen und unseren Unterstützern ein gutes Spiel bieten. Während der Partie werden wie gewohnt kühle Getränke und leckeres Grillgut angeboten. Außerdem wird es eine Verabschiedung geben. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Denny Göltzner aus Erfurt.