Saisonfinale der Oberliga: Abstiegsfrage hängt an der TSG Balingen

Am letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gibt es weder an der Spitze noch im Keller etwas zu klären. Meister SG Sonnenhof Großaspach verabschiedet sich in Oberachern in Richtung Regionalliga. Dies möchte die TSG Balingen über die Relegation ebenfalls tun. Daran hängt auch noch die Anzahl der Absteiger. Gelingt Balingen der Aufstieg so steigen nur vier Teams direkt in die Verbandsliga ab. Verpasst die TSG den Aufstieg so muss auch der FV Ravensburg in die Verbandsliga. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 34. Spieltags der OBerliga Baden-Württemberg. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: