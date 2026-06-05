Saisonfinale - der Meister feiert seinen Abschluss

Mit dem 30. und letzten Spieltag der Bezirksliga Alb geht am morgigen Samstag eine ereignisreiche Saison zu Ende. Acht Begegnungen werden gleichzeitig angepfiffen – und während Meister SGM Dettingen/Glems seinen Abschluss mit einem letzten Auftritt in der Bezirksliga bestreitet, sind im Mittelfeld und im Tabellenkeller noch mehrere Platzierungen offen. Der Vorhang fällt – und alle wollen ihn mit einem Sieg schließen.
Sickenhausen empfängt zum Saisonabschluss den SV Pfrondorf. Der Gastgeber belegt mit 48 Punkten Rang vier und hat eine solide Saison gespielt. Pfrondorf steht mit 34 Punkten auf Platz elf und reist als Außenseiter an. Das Hinspiel gewann Pfrondorf mit 3:0 – ein Ergebnis, das Sickenhausen am letzten Spieltag unbedingt korrigieren will. Für beide Seiten geht es darum, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.
Der Meister zu Gast beim Tabellenfünfzehnten – ein Aufeinandertreffen, das zwei völlig unterschiedliche Saisonverläufe widerspiegelt. SGM Dettingen/Glems hat die Bezirksliga Alb mit 66 Punkten dominiert und reist als Meister an. Zainingen steht mit 24 Punkten auf Rang 15. Das Hinspiel gewann Dettingen/Glems klar mit 2:0. Der Meister wird seinen Saisonabschluss würdig gestalten wollen – für Zainingen ist es die letzte Gelegenheit, auf eigenem Platz noch einmal zu glänzen.
Das Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenzweiten verspricht Spannung bis zum Schluss. VfL Pfullingen II belegt mit 61 Punkten Rang zwei und hat eine starke Saison gespielt – der Vizemeistertitel ist so gut wie sicher, doch auch das letzte Spiel soll gewonnen werden. Hirschau steht mit 53 Punkten auf Rang drei und will den dritten Platz mit einem Heimsieg untermauern. Das Hinspiel gewann Pfullingen auswärts klar mit 5:2 – Hirschau hat also noch eine Rechnung offen. Ein hochklassiges Duell zum Saisonfinale.
SV 03 Tübingen empfängt den TSV Gomaringen – beide Teams trennen in der Tabelle nur ein Punkt. Tübingen steht mit 44 Punkten auf Rang fünf, Gomaringen folgt mit 43 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel gewann Tübingen mit 3:1 klar. Nun, am letzten Spieltag, ist die direkte Begegnung wegweisend für die endgültige Platzierung beider Teams. Wer hier gewinnt, sichert sich die bessere Abschlussposition – ein Spiel mit echter Brisanz.
Ofterdingen und Altingen/Entringen treffen sich zum Saisonabschluss auf Augenhöhe. Ofterdingen steht mit 34 Punkten auf Rang zwölf, Altingen/Entringen mit 35 Punkten auf Rang zehn – die Platzierungen liegen eng beieinander. Das Hinspiel gewann Altingen/Entringen mit 1:0. Für Ofterdingen ist der letzte Spieltag die Chance, auf eigenem Platz die bessere Seite zu zeigen. Für Altingen/Entringen geht es darum, die Saison mit einem Auswärtserfolg würdig zu beenden.
Reutlingen empfängt das Schlusslicht Derendingen zum letzten Spieltag. Die SG steht mit 43 Punkten auf Rang sechs und will die Saison mit einem Heimsieg abschließen. Derendingen belegt mit 21 Punkten den letzten Platz 16. Das Hinspiel gewann Reutlingen mit 3:2. Für Reutlingen ist es die Gelegenheit, die gute Rückrunde mit einem weiteren Sieg zu krönen – Derendingen will seinen Abschluss kämpferisch gestalten.
Upfingen empfängt den SV Walddorf zum Abschluss einer langen Saison. Die TSG steht mit 38 Punkten auf Rang neun, Walddorf belegt mit 30 Punkten Rang 13. Das Hinspiel gewann Walddorf mit 2:0 – ein Ergebnis, das Upfingen auf eigenem Platz nicht wiederholen lassen will. Für beide Mannschaften ist es der letzte Auftritt der Saison, und beide werden ihn mit einem Sieg beenden wollen.
Den Abschluss des Spieltages – und der gesamten Saison – macht das Duell zwischen der TSG Tübingen II und dem TSV Genkingen. Tübingen steht mit 40 Punkten auf Rang acht und hat eine ordentliche Saison gespielt. Genkingen belegt mit 29 Punkten Rang 14. Das Hinspiel endete 1:1 – ein Unentschieden, das diesmal wohl nicht reichen wird für beide Seiten. Tübingen geht als Favorit in dieses letzte Spiel und will die Saison mit einem Sieg beenden. Genkingen reist an und will zum Abschluss noch einmal überraschen.
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