Saisonfinale beim VfR Forst: Ein letztes Mal gemeinsam alles geben!

Als Trainerteam sind wir mit der Entwicklung und Leistung unserer Mannschaft mehr als zufrieden. Wir mussten uns im Vorfeld viel Kritik stellen, doch wir haben gemeinsam gezeigt, was in uns steckt: eine echte Mannschaft, die es geschafft hat, innerhalb einer Saison ganz oben mitzuspielen.
Morgen steht unser letzter Tanz auf dem Fußballplatz an – gegen den FC Bosna Aachen. Die Jungs sind hochmotiviert und wollen die nächste Stufe erreichen – den Aufstieg in die Kreisliga B sowie natürlich die mögliche Meisterschaft.
Der Schlüssel zu diesem Erfolg war unser Glaube an uns selbst. Jede Trainingseinheit wurde mit voller Konzentration und Einsatz absolviert. Natürlich lief nicht immer alles perfekt – gerade Spiele, die wir hätten gewinnen müssen, gingen verloren. Doch genau aus diesen Erfahrungen haben wir gelernt und sind als Team gewachsen.
Das Ergebnis spricht für sich: In der Rückrunde kein einziges Spiel verloren, nur ein Unentschieden – ein klarer Beweis für unseren Teamgeist und unsere Entwicklung.
Ein großes Dankeschön geht an alle, die uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben – auch an diejenigen, die nicht mehr Teil der Mannschaft sind. Ihr gehört trotzdem zu dieser Reise und habt euren Anteil daran.
Morgen wollen wir noch einmal gemeinsam alles geben. Ein letztes Mal alle zusammen – dann heißt es: Korken knallen lassen!
Euer Trainerteam
VfR Forst
Serkan K. | Anestis S. | Ali S.