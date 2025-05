Saisonfinale auf Schalke

Die Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga steht kurz vor ihrem Abschluss. Am 34. Spieltag werden alle Partien parallel am Sonntag, 18. Mai, ab 15.30 Uhr ausgetragen – und auf die SV Elversberg wartet dabei noch mal ein richtiges Highlight. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen tritt zum Saison-Finale in der VELTINS-Arena beim FC Schalke 04 an.

„Die Vorstellung, dass wir am Sonntag vor 60.000 Zuschauern auf Schalke spielen, und das am letzten Spieltag, ist schön. Wir freuen uns darauf und hoffen, dass wir wieder viel Spielfreude auf den Platz bringen, Laune verbreiten und auch die mitgereisten Fans zufriedenstellen können“, sagt Horst Steffen vor dem Auswärtsspiel, das von rund 4.400 Elversberger Fans in der VELTINS-Arena begleitet wird. „Die Jungs sind in dieser Woche wieder fokussiert und konzentriert. Uns erwartet eine große Aufgabe. Ich bin sicher, dass die Schalker uns auf jeden Fall zeigen wollen, was sie können.“

In der Vorbereitung auf das Saison-Finale hat die Tabellenkonstellation nicht die größte Bedeutung. Die SVE weiß, welche Qualitäten Schalke auf den Platz bringen kann. „Sie haben mit ihren Spielern genügend Möglichkeiten in ihrem Kader, auch mit ihrer Intensität können sie uns Schwierigkeiten bereiten. Sie haben viele Sprints, viele intensive Läufe und führen gute Zweikämpfe. Wir haben auch das Hinspiel ein Stück weit in Erinnerung, in dem wir Lehrgeld bezahlen mussten. Das wollen wir diesmal nicht“, sagt Horst Steffen und ergänzt: „Wir wollen so auftreten wie in den vergangenen Wochen, also gut und konstant, wir wollen genau sein in unseren Abläufen. Das müssen wir auch, um auf Schalke erfolgreich zu sein.“ Im Elversberger Kader konnte Paul Stock dabei wieder das Training aufnehmen, hinter einem Einsatz von Lukas Pinckert steht aktuell noch ein Fragezeichen