Saisonfinale an der ZDF-Torwand: Tom Ankele holt sich den Sieg

Riesenjubel bei Tom Ankele vom VfL Pfullingen, der in der Saison 2025/2026 in der Landesliga Württemberg spielen wird. Der Fußballer sicherte sich den Sieg beim Saisonfinale an der ZDF-Torwand des Aktuellen Sportstudios und darf sich über einen satten Gewinn freuen.