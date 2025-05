Saisonfinale an der Pottkuhle: Zwei Heimspiele in vier Tagen

Mit einem Doppelspieltag innerhalb von vier Tagen biegt der VfV Borussia 06 Hildesheim auf die Zielgerade der Oberligasaison 2024/25 ein. Zum Abschluss empfangen die Hildesheimer am Mittwochabend zunächst den Heeslinger SC (Anstoß: 19 Uhr), bevor am Sonntag der BSV Schwarz-Weiß Rehden zum letzten Heimspiel der Saison ins Friedrich-Ebert-Stadion kommt.

Im Heimspiel gegen Heeslingen will der VfV 06 daran anknüpfen. Das Hinspiel Anfang September entschieden die Hildesheimer mit 1:0 für sich. Torschütze damals: Finn Kiszka. Die Begegnung war von Zweikämpfen und wenig Spielfluss geprägt – eine robuste Partie, die auch diesmal erwartet wird. Beide Teams befinden sich im gesicherten Tabellenmittelfeld, können sich im Idealfall noch um ein bis zwei Plätze verbessern. Der Druck ist gering, die Hoffnung auf ein ansehnliches Spiel entsprechend hoch.

Nach einem anspruchsvollen Frühjahrsprogramm mit über 20 Pflichtspielen binnen zehn Wochen wollen Trainer Ridhar Kitar und seine Mannschaft die Spielzeit mit einem positiven Eindruck beenden. Zuletzt gelang beim 2:2 in Delmenhorst ein couragierter Auftritt, bei dem die Domstadtelf dem Aufstiegsanwärter einen wichtigen Punkt abtrotzte – möglicherweise mit Folgen für die Aufstiegsentscheidung.

Im Fokus stehen in diesen Tagen aber nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die personellen Veränderungen. Zahlreiche Spieler werden den Verein zum Saisonende verlassen – darunter auch Eigengewächs Anton Poufard, der sein Studium in Potsdam aufnehmen wird. Der VfV 06 wird Poufard wie auch alle weiteren scheidenden Akteure am Sonntag vor Anpfiff des Spiels gegen Rehden offiziell verabschieden.

Schiedsrichter der Partie gegen Heeslingen ist Marian Handke aus Stelingen. Für Mannschaft, Trainerteam und Fans bietet sich an diesen letzten beiden Spieltagen die Gelegenheit, die Saison gemeinsam versöhnlich ausklingen zu lassen – und gleichzeitig den Grundstein für einen optimistischen Blick auf die kommende Spielzeit zu legen.