Saisonfinale am Wasserturm: Reichenbach fordert Laubegast

Neben der spielerischen Qualität des Gegners wird die Meteorologie eine entscheidende Rolle einnehmen. Es werden Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Für Kästner verschiebt sich die Priorität dadurch auf die mentale Komponente: „Wer kann sich auf Temperaturen über 30 Grad im Spiel am besten drauf einstellen? Das wird auch eine Willenskraft.“

Die Festung am Wasserturm soll halten

Dem Dresdner Formhoch setzt der Reichenbacher FC eine bemerkenswerte eigene Bilanz entgegen. Das Stadion am Wasserturm hat sich für den RFC zu einer Festung entwickelt; die vergangenen fünf Heimspiele wurden allesamt gewonnen. Diese Serie soll auch gegen den Tabellendritten Bestand haben, um den Zuschauern einen gebührenden Abschied zu bereiten. „Daran wollen wir anknüpfen. Da brauchen wir aber eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten“, fordert der Trainer. „Als Abschluss wollen wir natürlich unserem Publikum noch ein gutes Spiel abliefern. Und wir wollen selber mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.“