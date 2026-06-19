Saisonfinale am Wasserturm: Reichenbach fordert Laubegast

Wenn am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr der Vorhang für diese Spielzeit der Sachsenliga fällt, blickt das Vogtland auf eine sportlich hochinteressante, aber auch physisch anspruchsvolle Begegnung. Der Reichenbacher FC bittet zum letzten Tanz an den heimischen Wasserturm. Zu Gast ist mit dem FV Dresden 06 Laubegast eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Monaten zu einer der dominantesten Kräfte der Liga entwickelt hat.
Die Favoritenrolle liegt trotz des Reichenbacher Heimvorteils bei den Landeshauptstädtern. Der FV Laubegast reist mit der Empfehlung eines souveränen 4:0-Erfolgs gegen den SSV Markranstädt an und rangiert mit 60 Zählern fest auf dem dritten Tabellenplatz. RFC-Trainer Carlo Kästner sieht den kommenden Gegner im Vorfeld im Vorteil: „Für mich reist Dresden Laubegast leicht favorisiert an den Wasserturm. Sie gehören momentan zu den formstärksten und spielstärksten Mannschaften der Liga. Als zweitbestes Rückrundenteam hinter Dynamo haben sie natürlich einen super Lauf.“
Neben der spielerischen Qualität des Gegners wird die Meteorologie eine entscheidende Rolle einnehmen. Es werden Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Für Kästner verschiebt sich die Priorität dadurch auf die mentale Komponente: „Wer kann sich auf Temperaturen über 30 Grad im Spiel am besten drauf einstellen? Das wird auch eine Willenskraft.“
Dem Dresdner Formhoch setzt der Reichenbacher FC eine bemerkenswerte eigene Bilanz entgegen. Das Stadion am Wasserturm hat sich für den RFC zu einer Festung entwickelt; die vergangenen fünf Heimspiele wurden allesamt gewonnen. Diese Serie soll auch gegen den Tabellendritten Bestand haben, um den Zuschauern einen gebührenden Abschied zu bereiten. „Daran wollen wir anknüpfen. Da brauchen wir aber eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten“, fordert der Trainer. „Als Abschluss wollen wir natürlich unserem Publikum noch ein gutes Spiel abliefern. Und wir wollen selber mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.“
Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag beim frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger Dynamo Dresden II, bei der man dem Meister über weite Strecken mutig Paroli bot, strebt die Mannschaft nun nach einem zählbaren Erfolg zum Abschluss.
Erschwert wird das Unterfangen am Samstag durch eine erhebliche Ausdünnung des Kaders. Konnte Kästner in den vergangenen Wochen meist aus dem Vollen schöpfen, so trifft es den RFC zum Saisonfinale dreifach: Yannick Diegel fällt nach seiner in Dresden erlittenen Verletzung weiterhin aus. Zudem muss Julien Knappe eine Sperre nach der fünften Gelben Karte absitzen, während Routinier David Günnel aus gesundheitlichen Gründen fehlt.
Trotz dieser namhaften Ausfälle verweigert sich die sportliche Leitung jeglicher Alibi-Mentalität. Die Breite des Gefüges soll die Absenzen kompensieren. „Aber das sollte kein Grund sein, um nach Ausreden zu suchen“, stellt Kästner klar. „Unser Kader ist trotzdem in der Breite so gut aufgestellt, dass wir unser Ziel, drei Punkte, durchaus auch erreichen können.“