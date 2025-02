– Foto: Lars Malkmus

Saisonfazit: super Entwicklung, minimale Enttäuschung

7. Bayernliga Saison findet ihr Ende Die 7. Saison in der Futsal Bayernliga für den Futsal Club Regensburg ist gespielt. Am Ende stehen die Regensburger auf Platz 3, der erste Tabellenplatz in der ewigen Futsal Bayernliga Tabelle bleibt bestehen. Glückwünsche dürfen gesendet werden an den Meister aus München, welcher mit 8 Siegen aus 10 Spielen und der besten Offensivabteilung auch sehr verdient ist. Punktgleich mit dem FCR auf Platz 2 sind die Neulinge aus Zorneding, die den direkten Vergleich für sich entscheiden können. Abgerundet wird die Endtabelle in dieser Reihenfolge vom Jahn Futsal II, Atletico Erlangen und dem GSV Augsburg.

Saisonstart nach Maß - Knick in Zorneding Der Beginn der Futsal Saison mit 3 Siegen gegen Augsburg, Erlangen und Zorneding war vielversprechend. Auch wenn viele verschiedene Spieler in den ersten Wochen zum Einsatz kamen, war die Entwicklung von Spielstile und Mannschaft stetig zufriedenstellend. Nach einem etwas unglücklich verlaufenem Topspiel am 4. Spieltag musste in Zorneding eine bittere Auswärtsfahrt verdaut werden. Das schwächste Spiel einer ansonsten guten Saison, in dem es an vielen Kleinigkeiten scheiterte.