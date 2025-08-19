Saisoneröffnung und Einweihung neuer Platz

Endlich ist es soweit, wir feiern nicht nur den Start in die neue Saison, sondern auch die Einweihung unseres neuen Platzes.

Euch erwartet ein tolles Programm für die ganze Familie:

- Hüpfburg

- Torwandschießen

- Pommes, Grill & Getränke

Und natürlich Fußball satt:

12:30 Uhr – 2. Herren vs. SG GW Bärenklau

15:00 Uhr – 1. Herren vs. FC Kremmen (mit Einlaufkindern)

Kommt vorbei, unterstützt unsere Teams und feiert mit uns ❤️🤍