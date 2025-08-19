Saisoneröffnung und Einweihung neuer Platz

🚨⚽️ Saisoneröffnung beim SV Glienicke! ⚽️🚨
📅 24.08.25
⏰ Ab 12:00 Uhr
📍 Stadion Bieselheide
Endlich ist es soweit, wir feiern nicht nur den Start in die neue Saison, sondern auch die Einweihung unseres neuen Platzes.
Euch erwartet ein tolles Programm für die ganze Familie:
- Hüpfburg
- Torwandschießen
- Pommes, Grill & Getränke
Und natürlich Fußball satt:
12:30 Uhr – 2. Herren vs. SG GW Bärenklau
15:00 Uhr – 1. Herren vs. FC Kremmen (mit Einlaufkindern)
Kommt vorbei, unterstützt unsere Teams und feiert mit uns ❤️🤍