Saisoneröffnung: Mittelrheinliga startet mit Derby in Merten

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat die offiziellen Saisoneröffnungsspiele für die Spielzeit 2025/26 terminiert. Den Auftakt macht die Herren-Mittelrheinliga am Freitag, 29. August um 19.00 Uhr, wenn der SSV Merten im Rahmen eines Lokalderbys den Liga-Neuling SSV Bornheim empfängt. Zwei Wochen später folgt am Freitag, 12. September, die Saisoneröffnung im Frauenbereich bei Aufsteiger SV Bergfried Leverkusen gegen den Regionalliga-Absteiger TSV Alemannia Aachen.

„Wir haben eine hohe Aufmerksamkeit erfahren – medial, stadtintern und sportlich“, sagt Mertens Trainer Bünyamin Kilic. „Aufgrund des Erfolgs natürlich angetrieben damit. Wir haben einen Top-Rasenplatz bekommen, allerdings wird das Spiel auf dem Kunstrasen stattfinden, da wir noch kein Flutlicht haben – so gehen wir auch auf unserem gewohnten Boden an den Start, wo wir wirklich auch sehr heimstark waren bisher.“

Kilic betont den sportlichen Fokus – unabhängig vom Eventcharakter: „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Für mich als gebürtigen Duisburger ist es ein Derby, nicht mehr und nicht weniger. Die sportliche Bedeutung ist so oder so hoch. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, daran wird sich nie etwas ändern.“

Dass sich die Erwartungshaltung nach dem Durchmarsch aus der Landesliga und dem zweiten Platz in der Vorsaison erhöht hat, sieht Kilic gelassen: „Diese Euphorie ist nicht erloschen. Die Erwartungshaltung ist sicher gestiegen – intern und extern –, aber da bin ich gelassen, war ich auch schon als Spieler. Einfach weiterhin hungrig bleiben und jedes Spiel gesondert angehen. Ich erwarte von den Jungs eine brutale Siegermentalität – ganz nach dem Motto: ‚gewinnen um jeden Preis‘.“ Und zur Zielsetzung fügt er an: „Wir verschwenden keine Zeit an Utopien – schauen von Spiel zu Spiel.“

Osmaan: "Besseres Spiel hätte man nicht wählen können"

Aufsteiger Bornheim geht mit Respekt – aber auch mit viel Mut – ins erste Spiel der Mittelrheinliga-Geschichte. Sportlicher Leiter Sharifo Osmaan sagt: „Wir freuen uns auf das Stadtderby beim SSV Merten, ein besseres Eröffnungsspiel hätte man nicht wählen können. Vor ein paar Jahren hätte das niemand geglaubt, dass der SSV Bornheim im FVM-Saisoneröffnungsspiel spielt.“

Und weiter: „Sportlich sind wir der klare Underdog im Spiel gegen den SSV Merten. Die letzten drei Partien konnte der SSV Merten jeweils für sich entscheiden. Wir werden uns als Aufsteiger – und vor allem im Lokalderby zum Saisoneröffnungsspiel – nicht darauf ausruhen.“

Das Ziel ist dabei klar formuliert: „Zum Saisonauftakt drei Punkte auswärts beim Stadtrivalen! Einen besseren Start als Aufsteiger in die erste Saison in der Mittelrheinliga kann man sich nicht wünschen. Das gibt Selbstbewusstsein für die Spiele darauf.“

Auch den Weg des Nachbarn hat man in Bornheim genau verfolgt: „Der SSV Merten hat als Aufsteiger in der Saison 24/25 eine beeindruckende Saison gespielt und wurde verdient Vizemeister hinter dem Bonner SC. Das bekommt man in Bornheim natürlich mit, was beim Stadtrivalen in Merten passiert. An dieser Stelle nochmal Chapeau nach Merten.“

Rahmenprogramm und weitere Eröffnungsspiele

Wie in jedem Jahr werden im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung auch die fairsten Mannschaften des Vorjahres geehrt. Neben dem WestLotto-Fair-Play-Pokal für Herrenmannschaften wird auch der FVM-Fair-Play-Pokal im Juniorenbereich vergeben.

Auch die Frauen-Mittelrheinliga feiert ihren Saisonauftakt feierlich: Am Freitag, 12. September, empfängt Aufsteiger SV Bergfried Leverkusen den Regionalliga-Absteiger Alemannia Aachen. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Die vollständigen Spielpläne aller Verbandsstaffeln im Herren- und Frauenbereich sowie die Staffeleinteilungen im Juniorenbereich sollen laut FVM zeitnah folgen.