Saisoneröffnung: Mittelrheinliga startet am Dörenberg VfL Vichttal fordert den 1. FC Düren – Spielpläne "in Kürze" von Andreas Santner · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

Im ersten Saisonspiel stehen sich der VfL Vichttal und der 1. FC Düren gegenüber. – Foto: Ayhan Gündüz

Der Ball rollt bald wieder im Verbandsgebiet. Der Verbandsspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) hat den VfL Vichttal offiziell als Ausrichterverein für das Saisoneröffnungsspiel der Herren ausgewählt. Am Freitag, den 28. August 2026, kommt es um 19:30 Uhr auf dem Dörenberg zu einem echten Kracher zum Auftakt der Spielzeit 2026/27. Der Vorjahresfünfte der Mittelrheinliga empfängt den 1. FC Düren zu einem regionalen Duell.

Vichttal freut sich über den Zuschlag auf dem Dörenberg Für den VfL Vichttal ist das Eröffnungsspiel ein Meilenstein, da der Verein in seine mittlerweile zehnte Mittelrheinliga-Saison geht. Die Verantwortlichen hatten sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach um die Ausrichtung dieses besonderen Events beworben. Dass es in diesem Jahr geklappt hat, sorgt bei Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung für große Begeisterung: „Wir gehen jetzt in die zehnte Mittelrheinliga-Saison und freuen uns riesig, dass die Saisoneröffnung 2026/2027 bei uns auf dem Dörenberg stattfindet! Wir haben uns in den letzten Jahren schon mehrfach um dieses besondere Spiel beworben und sind umso glücklicher, dass es dieses Jahr geklappt hat. Es ist nicht selbstverständlich, vom Verband für dieses Spiel auserwählt zu werden, anscheinend haben wir beim VfL 08 Vichttal in den letzten Jahren ganz gute Arbeit geleistet.“

Neue Infrastruktur und sportlicher Ehrgeiz Der Heimverein hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Rasens intensiv vorbereitet. Rechtzeitig zum Saisonstart wurden wichtige Bauprojekte abgeschlossen. „Auch dieses Jahr lagen viele gute Bewerbungen vor. Wir freuen uns nun auf ein tolles Auftaktspiel beim etablierten Mittelrheinligisten VfL 08 Vichttal, bei welchem wir mit einer großen Kulisse, auch wegen des regionalen Duells mit dem 1. FC Düren, rechnen können“, wird Patrick Zielezny, der Vorsitzende des FVM-Verbandsspielausschusses, in einer Verbandsmeldung zitiert.