Saisoneröffnung: Mittelrheinliga startet am Dörenberg

Der Ball rollt bald wieder im Verbandsgebiet. Der Verbandsspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) hat den VfL Vichttal offiziell als Ausrichterverein für das Saisoneröffnungsspiel der Herren ausgewählt. Am Freitag, den 28. August 2026, kommt es um 19:30 Uhr auf dem Dörenberg zu einem echten Kracher zum Auftakt der Spielzeit 2026/27. Der Vorjahresfünfte der Mittelrheinliga empfängt den 1. FC Düren zu einem regionalen Duell.
Für den VfL Vichttal ist das Eröffnungsspiel ein Meilenstein, da der Verein in seine mittlerweile zehnte Mittelrheinliga-Saison geht. Die Verantwortlichen hatten sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach um die Ausrichtung dieses besonderen Events beworben.
Dass es in diesem Jahr geklappt hat, sorgt bei Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung für große Begeisterung: „Wir gehen jetzt in die zehnte Mittelrheinliga-Saison und freuen uns riesig, dass die Saisoneröffnung 2026/2027 bei uns auf dem Dörenberg stattfindet! Wir haben uns in den letzten Jahren schon mehrfach um dieses besondere Spiel beworben und sind umso glücklicher, dass es dieses Jahr geklappt hat. Es ist nicht selbstverständlich, vom Verband für dieses Spiel auserwählt zu werden, anscheinend haben wir beim VfL 08 Vichttal in den letzten Jahren ganz gute Arbeit geleistet.“
Der Heimverein hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Rasens intensiv vorbereitet. Rechtzeitig zum Saisonstart wurden wichtige Bauprojekte abgeschlossen.
„Auch dieses Jahr lagen viele gute Bewerbungen vor. Wir freuen uns nun auf ein tolles Auftaktspiel beim etablierten Mittelrheinligisten VfL 08 Vichttal, bei welchem wir mit einer großen Kulisse, auch wegen des regionalen Duells mit dem 1. FC Düren, rechnen können“, wird Patrick Zielezny, der Vorsitzende des FVM-Verbandsspielausschusses, in einer Verbandsmeldung zitiert.
Sportlich schicken beide Vereine zur neuen Saison verändertes Personal ins Rennen. Während der VfL mit mehreren hochkarätigen Neuzugängen startet, steht beim 1. FC Düren mit Philipp Simon ein neuer Trainer an der Seitenlinie.
„Wir sind am 14. Juli mit unserem neuen Kader in die Vorbereitung gestartet und werden uns in den nächsten Wochen bestmöglich auf die kommende Saison vorbereiten. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, daran wird sich auch bei einem Eröffnungsspiel nichts ändern! Wir rechnen mit einer großen Kulisse, auch wegen des regionalen Duells gegen den 1. FC Düren“, so Gibbons.
Zwei Wochen nach den Herren starten auch die Frauen offiziell in ihre neue Mittelrheinliga-Spielzeit 2026/27. Der Verbandsausschuss für Frauenfußball wählte hierfür den SV Allner-Bödingen als Ausrichter aus. Die Tabellendritten der abgelaufenen Saison empfangen am Freitag, den 11. September 2026, um 19:30 Uhr den SV Menden zu einem echten Derby im Fußballkreis Sieg.