Saisoneröffnung mit Turnier, Jubiläumsfest in Schulzendorf, ein Zugang

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Am Samstag ist es endlich so weit: Ab 12:30 Uhr startet die große Saisoneröffnung im KarLi! In den vergangenen Tagen haben wir euch bereits viel über das Programm berichtet – ein besonderer Fokus liegt dabei natürlich auf den Aktivitäten rund um unsere erste Herrenmannschaft.

Um 13:30 Uhr stellen wir euch unsere Neuzugänge im Interview auf dem Rasen vor – eine tolle Gelegenheit, einen ersten Eindruck von den Persönlichkeiten hinter den neuen Gesichtern im Team zu gewinnen.

Ab 14:00 Uhr beginnt das Blitzturnier mit unseren Gästen von Babelsberg 74 und TuS Makkabi. In den Spielpausen könnt ihr zudem beim Minikickerturnier echte Nachwuchstalente entdecken – die Fußballstars von morgen!

Nach den Turnieren, ab ca. 18:00 Uhr, wird sich unsere Mannschaft ganz im Sinne echter Fannähe unters Volk mischen. Sprecht sie an, stellt Fragen, macht Fotos und kommt miteinander ins Gespräch.

Außerdem erwartet euch auf der Freifläche neben dem Tribünenaufgang ein besonderer Stand, der von den Spielern der ersten Mannschaft betreut wird. Dort könnt ihr textile Raritäten aus den vergangenen Jahren erwerben – ein Muss für alle Sammler:innen und Fans!

Wichtig ist uns, auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass ihr vor Ort eure Dauerkarte und das neue Trikot kaufen könnt. Genießt den Tag bei Grillwurst, vegane Speisen und kostenlosem Eis und lecken Getränken!

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Schulzendorf feiert sein 650jähriges Bestehen - und wir feiern mit.

Anlässlich der ganzjährigen Feierlichkeiten und Events zum Jubiläum veranstalten wir am Samstag und Sonntag viele Spiele auf unserem Sportplatz und laden Euch dazu recht herzlich ein vorbeizukommen.

Am Samstag zeigen unsere Nachwuchsmannschaften, was sie können:

9:00 Uhr G-Junioren (Mini-Mini-Turnier)

10:00 Uhr E3-Junioren vs SV Siethen

10:30 Uhr D-Junioren (kleines Turnier inkl. Adlershofer BC)

11:00 Uhr F-Junioren (Mini-Turnier)

11:30 Uhr B-Juniorinnen vs SV Schmöckwitz-Eichwalde

13:00 Uhr C2-Junioren vs Köpenicker FC

13:00 Uhr E2-Junioren vs SV Rangsdorf

14:30 Uhr C1-Junioren vs RSV Eintracht

14:30 Uhr E1-Junioren vs SV Siethen

Am Sonntag sind dann die "Großen" dran:

10:00 Uhr Ü32 & Ü40 vs Köpenicker FC

12:00 Uhr 2. Männer vs MKS Cargovia Kargowa

15:00 Uhr 1. Männer vs 1. FC Union Berlin (Traditionsmannschaft)

Für die eisernen Autogramm-Jäger unter euch: Für die Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin wollen Oskar Kosche, Christopher Quiring, Ronny Nikol, Thomas Boden, Chibuike Okeke, Chinedu Ede, Philip Möhle, Jan-Phillip Schindler, Sascha Vallentin, Christian Stuff, Björn Jopek, Björn Brunnemann und Tom Schneider aufdribbeln.

Neben den Fußballspielen gibt es auch Hüpfburgen, Fußballdarts, Hau den Lukas, Geschwindigkeitsmessung, Torwandschießen, Jonglierwettbewerbe und ein Glücksrad.

Und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt.