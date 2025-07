Saisoneröffnung mit Titelaspiranten 🎉⚽️

⚽ Seid dabei, wenn die Spannung steigt! Dieses Spiel verspricht packende Fußballmomente und ist die perfekte Gelegenheit, unsere Mannschaft in Aktion zu erleben und sie lautstark zu unterstützen. Wegberg Beeck hat namhafte Neuverpflichtungen getätigt, um in diesem Jahr das ambitionierte Ziel des Aufstiegs in die Regionalliga zu verwirklichen. Unser Team wird alles geben, um gegen diesen starken Gegner einen erfolgreichen Start in die neue Saison hinzulegen.

📍 Ort: Stadion Oberbruch