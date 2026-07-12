Saisoneröffnung mit 100 Liter Freibier 🍺

Am Sonntag, den 19. Juli, lädt der FC Waldems alle Mitglieder, Fans, Sponsoren und Fußballbegeisterten herzlich zur Saisoneröffnungsfeier 2026/2027 nach Steinfischbach ein. Los geht es ab 11:00 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein.

Den Auftakt bilden die offiziellen Team- und Portraitfotos, bevor sich die Mannschaften den Zuschauern im Rahmen der Teamvorstellung präsentieren. Anschließend rollt auch sportlich wieder der Ball: Um 13:00 Uhr trifft die zweite Mannschaft des FC Waldems auf die TuS Linter II, ehe um 15:30 Uhr das Highlight des Tages folgt – die erste Mannschaft empfängt die TuS Linter zum Härtetest.

Ein besonderes Dankeschön hat sich die Mannschaft für die Besucher einfallen lassen: 100 Liter Freibier werden kostenlos ausgeschenkt – spendiert von den Spielern selbst. Damit möchte sich das Team für die Unterstützung der Fans bedanken und gemeinsam mit allen Gästen auf die neue Saison anstoßen.