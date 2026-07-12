Saisoneröffnung mit 100 Liter Freibier 🍺

Saisoneröffnung des FC Waldems verspricht Fußballfest für die ganze Familie
Am Sonntag, den 19. Juli, lädt der FC Waldems alle Mitglieder, Fans, Sponsoren und Fußballbegeisterten herzlich zur Saisoneröffnungsfeier 2026/2027 nach Steinfischbach ein. Los geht es ab 11:00 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein.
Den Auftakt bilden die offiziellen Team- und Portraitfotos, bevor sich die Mannschaften den Zuschauern im Rahmen der Teamvorstellung präsentieren. Anschließend rollt auch sportlich wieder der Ball: Um 13:00 Uhr trifft die zweite Mannschaft des FC Waldems auf die TuS Linter II, ehe um 15:30 Uhr das Highlight des Tages folgt – die erste Mannschaft empfängt die TuS Linter zum Härtetest.
Ein besonderes Dankeschön hat sich die Mannschaft für die Besucher einfallen lassen: 100 Liter Freibier werden kostenlos ausgeschenkt – spendiert von den Spielern selbst. Damit möchte sich das Team für die Unterstützung der Fans bedanken und gemeinsam mit allen Gästen auf die neue Saison anstoßen.
Auch abseits des Spielfelds ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Neben frisch Gegrilltem erwartet die Besucher eine große Kuchentheke, eine Salatbar sowie eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Somit steht einem entspannten und geselligen Sommertag auf dem Sportplatz nichts im Wege.
Der FC Waldems freut sich auf zahlreiche Besucher und möchte gemeinsam mit seinen Fans den Start in die neue Spielzeit feiern. Kommt vorbei, unterstützt unsere Mannschaften und erlebt einen tollen Fußballtag in familiärer Atmosphäre!