Saisoneröffnung in Dittersdorf

Am 08.08.2025 um 18:00 Uhr startet die neue Kreisklasse-Saison auf der Sportanlage in Dittersdorf. Als Gast dürfen wir die TSG Zwackau begrüßen. Im Vergleich zum Vorjahr kämpfen nun 14 Mannschaften um Punkte, statt der bisherigen zehn. Leider mussten auch in diesem Jahr wieder drei Mannschaften aus dem Oberland den Rücktritt erklären – der SV Linda, der SV Weira und der SV Gräfenwarth. Ein herzliches Dankeschön an Mike Lehmann, den Vorsitzenden des Spielausschusses im KFA, der mit großem Engagement erneut dafür sorgt, dass die Wünsche aller Mannschaften berücksichtigt werden..

Zum Spiel: Unsere Gäste hatten im Vorbereitungsspiel gegen den SV 90 Niederkrossen eine deutliche Niederlage (4:9) hinnehmen müssen. In der letzten Saison belegten sie den 7. Platz mit 17:34 Toren und 14 Punkten. Unsere neu gegründete SG konnte in drei Vorbereitungsspielen nur einen Sieg (gegen Neustadt 3:0) erzielen, verlor aber gegen Schwarza (1:2) und Zeulenroda (2:4).