Saisoneröffnung in der 3. Liga: Fortuna Düsseldorf zu Gast in Mannheim

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Für alle, die es mit Fortuna Düsseldorf halten, zählt in dieser Saison eigentlich nur eines: der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Zwar ist vom Kader der Vorsaison kaum etwas übrig geblieben, dennoch gehen die Rheinländer mit einem der qualitativ stärksten Aufgebote der 3. Liga in die neue Spielzeit. Ob Trainer Alexander Ende bereits ein funktionierendes Gerüst für den Aufstiegskampf geformt hat, dürfte sich schon am Freitagabend andeuten. Zum Eröffnungsspiel gastiert die Fortuna im Carl-Benz-Stadion beim SV Waldhof Mannheim.

Die Vorbereitung der neu formierten Düsseldorfer verlief durchaus vielversprechend. Vor allem der 2:1-Erfolg gegen Bundesligist Borussia Dortmund sorgte für Aufmerksamkeit, auch wenn der BVB noch nicht in Bestbesetzung antreten konnte. Zudem hinterließ die knappe 2:3-Niederlage gegen den Zweitligisten Hannover 96 einen ordentlichen Eindruck. Rund um den Flinger Broich ist die Zuversicht vor dem Saisonstart daher durchaus spürbar.

Mit der Erwartungshaltung müssen die Düsseldorfer ohnehin leben: Die Fortuna geht als einer der größten Aufstiegsfavoriten in die Saison. Die Erfahrung zeigt schließlich, dass Klubs, denen der direkte Wiederaufstieg misslingt, ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten häufig anpassen müssen. Selbst nach einem deutlich reduzierten Etat verfügen die Rot-Weißen noch immer über finanzielle Mittel, die viele Konkurrenten übertreffen. Ein weiteres Jahr in der 3. Liga könnte diesen Vorsprung jedoch merklich schmälern. Entsprechend steht die Fortuna nicht nur sportlich, sondern auch emotional in der Pflicht.

Mannheim ohne Lohkemper

Ganz anders ist die Ausgangslage beim SV Waldhof Mannheim. Die "Buwe" haben sich in den vergangenen Jahren als feste Größe in der 3. Liga etabliert und dürften bereits zufrieden sein, wenn der Klassenerhalt frühzeitig gesichert wird. Mit Felix Lohkemper (SV Sandhausen) müssen die Mannheimer zwar den Abgang ihres erfolgreichsten Torschützen der Vorsaison auffangen, ihre größte Stärke bezogen sie zuletzt jedoch ohnehin aus dem geschlossenen Mannschaftsgefüge.