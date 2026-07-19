Saisoneröffnung geglückt: SSV Ulm bezwingt FC Bayern II mit 3:1

Ein emotionaler Auftakt im Ulmer Münster

Bereits vor dem Anpfiff der Partie herrschte eine außergewöhnliche Atmosphäre in der Donaustadt. Über 1200 Menschen versammelten sich im geschichtsträchtigen Ulmer Münster, um gemeinsam den zweiten offiziellen SSV-Gottesdienst zu zelebrieren. Im Anschluss pilgerten die Anhänger geschlossen zum Donaustadion, wo die Saisoneröffnung stattfand. Für eine besondere Note sorgte zudem die optische Premiere der Ulmer Mannschaft: Die Spatzen liefen zum ersten Mal im neuen Heimtrikot auf. Als namhafter Kontrahent für diesen festlichen Rahmen war die zweite Mannschaft des FC Bayern München II angereist.

Druckvoller Beginn und frühe Dominanz

Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Ulmer Mannschaft die Spielkontrolle übernahm. Bereits in der 3. Spielminute verbuchten die Hausherren die erste Gelegenheit, als Benjamin Goller einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum schlug und Marcel Seegert den Ball knapp am Tor vorbeiköpfte.

In der Folge spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Spielhälfte des Gegners ab. Durch ein sehr frühes Attackieren ließen die Ulmer die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Nach 17 Minuten folgte der nächste gelungene Spielzug: Ein Pass erreichte Oliver Wähling, der im letzten Moment von einem Verteidiger gerade noch am Torschuss gehindert werden konnte – allerdings auf Kosten einer Ecke.

Nur drei Minuten später hatte Goller die bis dahin beste Chance des Spiels, als er einen Volleyschuss aus 12 Metern abfeuerte, den Bayern-Torhüter Bärtl jedoch parieren konnte. In der 28. Minute flankte Marco Gölz in die Mitte, doch erneut war der Keeper zur Stelle und fing den Ball ab.

Platzverweis und die Führung

Die Offensivbemühungen der Gastgeber intensivierten sich minütlich. In der 32. Minute verlängerte Marcel Seegert einen Freistoß ins Tor zur vermeintlichen Führung, doch der Linienrichter hob die Fahne. Nur zwei Minuten später kam es zu einer spielentscheidenden Szene, die den SSV fortan in Überzahl agieren ließ. Der Bayern-Verteidiger Mijatovic konnte Benjamin Goller nur mit einem Foul stoppen und musste als letzter Mann frühzeitig in die Kabine gehen (34.).

Die numerische Überlegenheit münzten die Spatzen umgehend in Zählbares um. In der 36. Minute flankte Achitpol Keereerom in den Strafraum, wo Marcel Seegert köpfte und den Ball zum 1:0 im Tor versenkte. Nur eine Minute später schlenzte Goller den Ball knapp am Tor vorbei, und in der 39. Minute ging ein Fernschuss von Lockl über die Latte. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die Heimelf erneut: Nach einer Flanke von Marco Gölz war Oliver Wähling zur Stelle und köpfte in der 43. Minute zum 2:0-Halbzeitstand ins Netz.

Wähling-Doppelpack und ein großes Wechselspiel

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Dominanz der Spatzen. In der 55. Minute sorgte Oliver Wähling mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Vorentscheidung, als er den Ball aus 16 Metern zum 3:0 im Netz unterbrachte.

Trainer Daniel Jungwirth nutzte den komfortablen Vorsprung und den Testspielcharakter für ein umfassendes Rotationsprinzip. Nachdem bereits in der Halbzeitpause zweimal getauscht worden war, vollzog der Coach in der 64. Minute einen achtfachen Wechsel, um weiteren Akteuren Spielpraxis zu gewähren. Einzig Defensivakteur Alexander Kopf blieb über die gesamte Distanz auf dem Spielfeld.

In der 69. Minute war ein Kopfball der Bayern kein Problem für den eingewechselten Schlussmann Radomir Novakovic. In der 75. Minute kamen die Gäste dennoch zum Ehrentreffer. Nach einem Ulmer Ballverlust lief Gashi alleine auf das Tor zu und ließ Radomir Novakovic keine Chance, ehe die Partie beim Stand von 3:1 abgepfiffen wurde.

Die Stimmen der Ulmer

Nach dem Schlusspfiff zeigten sich die Akteure der Spatzen hochzufrieden mit dem Verlauf dieses ganz besonderen Tages. Doppeltorschütze Oliver Wähling sagte: „Es war das erste Mal, dass ich so einen Gottesdienst erlebt habe. Als wir die Hymne gesungen haben, war es ein Gänsehautmoment, das hat Spaß gemacht. Es hat gezeigt, was hinter dem Verein steckt. Die Stimmung spürt man auf dem Platz. Wir haben sehr dominant gespielt, die Rote Karte hat uns natürlich geholfen, aber es war ein verdienter Sieg. Das Gegentor stört mich, da es vermeidbar war; diese Fehler müssen wir abstellen.“

Auch Alexander Kopf zog ein positives Fazit: „Es war ein ganz besonderer Tag, für alle sehr gelungen. Es hat Lust auf mehr gemacht. Es ist ein großer Pluspunkt, dass wir gut harmonieren. Das ist eine gute Basis, die nützlich werden wird.“

Offensivspieler Dennis Chessa ergänzte sichtlich erfreut: „Heute war ein besonderer Tag, wir wollten es von der Kirche mit ins Spiel bringen und wir sind gut reingekommen. Bayern II hat es gut verteidigt, aber wir haben sie gut laufen lassen. Als wir einen Mann mehr waren, haben wir noch mehr Druck und dann auch zurecht die Tore gemacht. Man sieht, dass sich die Jungs mehr und mehr einspielen. Man hat heute gesehen, dass es vorangeht, wir sind auf einem guten Weg.“

Gelungenes Fazit und Ausblick auf den VfB Stuttgart II

Am Ende krönten die Spatzen einen rundum gelungenen Tag mit einem Heimsieg, der auch in dieser Höhe verdient war. Die Ulmer Mannschaft dominierte den FC Bayern, erspielte sich vor allem in der ersten Hälfte viele Chancen und ließ defensiv kaum etwas zu. Nach diesem erfolgreichen Härtetest richtet sich der Blick bereits auf das kommende Wochenende. Der nächste Test steigt am kommenden Samstag, wenn die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart der Gegner sein wird. Die Begegnung wird auf dem Sportgelände in Jungingen ausgetragen.