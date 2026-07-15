Saisoneröffnung als Auftakt zur Spielzeit 2026/27

– Foto: TSV Venne

Mit der Saisoneröffnung am Sonntag, 19. Juli 2026, startet im Mühlenbachstadion die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27. Rund zwei Wochen vor dem ersten Punktspiel der Bezirksliga stehen Testspiele der Herrenteams sowie ein Rahmenprogramm auf dem Programm. Gleichzeitig beginnt der Verkauf der Dauerkarten für die neue Saison.

Zu Gast ist unter anderem der Oberligist BSV Rehden, der bereits zur Saisoneröffnung 2021 Gegner war. Damals spielte die erste Mannschaft des Gastgebers noch in der Kreisliga und setzte sich überraschend mit 3:1 gegen den seinerzeit viertklassigen Verein durch. Die Tore erzielten Sven Hermann und Christian Ndombasi. Die Saison endete anschließend mit dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Seitdem hat sich die Mannschaft in der Bezirksliga etabliert und regelmäßig im oberen Tabellendrittel platziert. Gleichzeitig gilt die Liga als zunehmend ausgeglichen, wodurch sich die Konkurrenzsituation weiter verschärft hat. Der Verein geht dennoch mit dem Ziel in die neue Spielzeit, an die Leistungen der vergangenen Jahre anzuknüpfen.