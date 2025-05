Saisonendspurt der Bezirksliga Staffel 4

In der Bezirksliga Staffel 4 geht es in den letzten Wochen der Saison um jeden Punkt – an der Spitze wie im Keller. Der 26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 verspricht Spannung in jeder Tabellenregion. Uevekoven will den Platz an der Sonne festigen, während Kohlscheid und Eicherscheid im Fernduell um Platz zwei ringen. Im Tabellenkeller geht es für Lohn, Welldorf-Güsten und Eilendorf bereits ums sportliche Überleben. Wir blicken auf alle Partien im Überblick.