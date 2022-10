„SAISONDEBÜT IN DER ERBE-ARENA“

Nachdem der FC Union Heilbronn unter der Woche den Viertelfinaleinzug perfekt machen konnte, geht es heute um 15:00 Uhr gegen den TSV Ellhofen weiter. Dabei spielen die ADLER im zweiten Versuch, nachdem das vergangene Heimspiel ins Wasser fiel, nach 147 Tagen wieder in der heimischen ERBE-Arena.

Die Gäste aus Ellhofen belegen aktuell mit sechs Punkten aus den ersten acht Spielen den 14. Tabellenplatz, bei einem Torverhältnis von 15:24 Toren. Dabei befinden sich die Gäste allerdings im Aufwind: Nachdem die ersten sechs Saisonspiele allesamt verloren gingen, konnte der TSV zuletzt zweifach erfolgreich sein. Gegen die Sport-Union Neckarsulm 2 gab es einen 3:2-Auswärtssieg und am vergangenen Wochenende einen 3:1-Heimsieg gegen den VfL Brackenheim. Auch im Pokal unter der Woche blieben die Gäste beim 2:0 gegen den TSV Löwenstein erfolgreich und treten nun mit drei Pflichtspielsiegen in Serie sicherlich mit viel Selbstvertrauen an.

Unsere ADLER konnten zwar fünf der letzten sechs Pflichtspiele siegreich gestalten, allerdings wirkt die Niederlage in Neckarsulm noch etwas nach. Umso wichtiger ist es nun, diesen Ausrutscher als letzte Warnung zu sehen, jede Woche bis an die Leitungsgrenze zu gehen. Dann ist auch der nächste Heimsieg zum Greifen nah und dieser wäre auch absolut wichtig, um den Anschluss an die Spitzengruppe wiederherzustellen.