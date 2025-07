Saisoncheck beim SV Gonsenheim: Zwischen Asymmetrie und Improvisation

Mainz. Mit einem Highlight für Rheinhessen startet der SV Gonsenheim in diese Oberliga-Saison – am Freitagabend (19.30 Uhr) bei Liga-Debütant TSV Gau-Odernheim. Die Vorzeichen? Es ist kompliziert.

Die Neuzugänge?

14 Mann, drei Rückkehrer, Altersschnitt knappe 21 Jahre, zur Hälfte ohne jegliche Oberligaerfahrung. Josef Elhajj schaffte es direkt in den Mannschaftsrat, Leart Haskaj (43 Regionalligaspiele) soll Führungsaufgaben übernehmen. Und sonst? Steht für Trainer Luca Vanni auf seiner ersten Aktiven-Station Entwicklung im Vordergrund. Der 31-Jährige ist, nach fünf Jugend-Jahren am Wildpark, die wohl spektakulärste Personalentscheidung.

Wie wollen sie spielen?

„Die Basis wird ein 4-2-3-1 sein“, kündigt Vanni an – genauso wie Variabilität mit und ohne Ball. Auf eine asymmetrische Variante, wie sie Trainer-Idol Julian Nagelsmann favorisiert, könnte auch Vanni setzen. Griffiger, offensiver Fußball schwebt dem Ebersheimer vor. „Ich erwarte eine hohe Aktivität gegen den Ball, das haben wir gut drin.

Im Umschalten nach Ballgewinn sind wir auf einem guten Weg, für die richtige Positionierung vorne brauchen wir noch. Wir tun uns gegen mitspielende Gegner aktuell leichter.“ Ob des Umbruchs auf und neben dem Feld ist Eingewöhnungszeit einkalkuliert.

Wie lief die Vorbereitung?

Vom 4:0 gegen Landesligist Ingelheim abgesehen sieglos, was Vanni allerdings zu erklären weiß. Das 2:2 gegen Eddersheim und das 0:0 bei der Generalprobe in Walldorf sind ob der Stärke der Hessenligisten allemal vorzeigbar, fünf Partien binnen elf Tagen dazwischen waren ein „Belastungs-Peak“ ohne Ergebnis-Fokus. „Die Matchfitness von Saisonbeginn an ist wichtig.“ In der Liga warten, durch den Kunstrasen-Neubau am Wildpark, drei Auswärtsspiele bei Aufsteigern am Stück, beginnend bei Vannis Ex-Club.

Trainiert wird nur dann und wann auf dem heimischen Kleinfeld, diese Woche aber beispielsweise auch auf Rasen in Bretzenheim und Mommenheim – beim Ex-Club von Co-Trainer Sven Liebisch, der zugleich Pokalgegner ist. Bitter: Für Aid Sulejmani ist nach Kreuzband- und Meniskusriss samt Knorpelschaden die Saison gelaufen. Zwischenzeitlich fehlten 13 Mann. „Wir arbeiten uns sukzessive ran“, sagt Vanni, der jegliche Ausreden vom Tisch wischt: „Wir sind bereit.“

Wie stehen die Chancen?

Vanni peilte zum Vorbereitungsstart die Top-Fünf an. Vorgänger Anouar Ddaou etablierte den SVG im oberen Drittel. Doch der XXL-Umbruch samt allen Erschwernissen mahnt zur Bescheidenheit. Am Wildpark hat sich, auch im Umfeld, viel zu viel Substanz aufgebaut, um ernstlich um den Ligaverbleib zu zittern. „Eine Saison ist ein Marathon und kein Sprint“, sagt Vanni. Ein guter Mittelplatz im Neuaufbau wäre keine Schande.