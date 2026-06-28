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Ligabericht
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Saisonbilanz VfL Biedenkopf: Platz 4 schmerzt nur kurz
Teaser GL GI/MR: +++ Warum Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf im Winter sein Saisonziel von „Frühzeitiger Klassenerhalt“ in „Aufstieg“ korrigierte, und trotzdem zufrieden ist, obwohl er es verpasste +++
Biedenkopf. Frühzeitig den Klassenerhalt sichern! Mit diesem Ziel ging Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf in die vergangene Saison. Nach einer tollen Vorrunde korrigierte der VfL das Ziel in der Winterpause. „Jetzt wollen wir aufsteigen“, waren sich Mannschaft und Trainerteam einig. Die neue, selbst auferlegte Vorgabe, verfehlten die Biedenkopfer schließlich. Ein Pünktchen betrug der Rückstand zum Aufstiegs-Relegationsplatz am Rundenende.