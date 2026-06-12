Saisonbilanz des Eschweiler Fußballs FC Eschweiler im Aufstiegsmodus, Falke Bergrath stark, Rhenania Lohn im Umbruch - und auch der Blick auf alle weiteren Vereine der Indestadt von Tim Schmitz · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Es war ein großes Festwochenende beim FC Eschweiler: Nach vier Tagen Willi-Greven-Cup, letztmals von Michael Felser koordiniert, mit drei Siegen von Eschweiler Jugendmannschaften (U6 und U8 des FCE sowie Bergraths E-Jugend) setzte die 1. Mannschaft des FCE den umjubelten Schlusspunkt.

Mit dem 3:0 gegen den SV Rott feierten A-Liga-Top-Scorer Mohamed Koubaa und Kollegen den Aufstieg – als sechstbester Tabellenzweiter der neun Kreisliga A-Staffeln im Fußball-Verband Mittelrhein. „Wir wollten Platz zwei sowieso erreichen, unabhängig davon, ob unser Punktequotient zum Aufstieg reicht. Als sich die Aufstiegschance vergrößerte, gab das unserer Mannschaft Kraft“, sagte Trainer Etienne Burlet nach sieben Siegen und einem Remis aus den letzten acht Spielen.



Aufstieg noch nicht endgültig

Noch ist der Aufstieg allerdings nicht endgültig. Der Verband hat über die Anträge von BC Glesch-Paffendorf und 1. FC Düren II auf Versetzung in eine niedrigere Spielklasse noch zu entscheiden. Nur wenn beide genehmigt werden, wird ein Bezirksliga-Platz für den FCE frei. Vieles spricht dafür, offiziell offen ist die Frage dennoch. Zum ersten Mal seit 16 Jahren (damals Germania Dürwiß, Rhenania Eschweiler) würden dann wieder zwei Eschweiler Herrenteams oberhalb der Kreisligen spielen.





Bereits in der Bezirksliga angekommen ist Falke Bergrath. Die Falken fanden sich als Aufsteiger erstaunlich schnell zurecht und beendeten die Saison zudem eindrucksvoll – mit fünf Siegen am Stück und als Tabellenvierter. „Viele Spiele haben wir über den Zusammenhalt gelöst“, meint Trainer Faton Popova, dem die Bilanzen als zweitbestes Heimteam und zweitbester Angriff der Liga gefallen. Nun verlassen jedoch die beiden erfolgreichsten Torjäger den Verein: Luis Mankartz wechselt zu Germania Hilfarth, Sascha Schoenen zum TuS Langerwehe. Beim TuS kommen die Verstärkungen in einen zusammenbleibenden Kader. Nach einer erfreulichen Bezirksliga-Saison (5. Platz) sollen die Zugänge und mehr Konstanz gegen tabellarisch schwächere Gegner für den nächsten Schritt in Langerwehe sorgen. Gemeinde-Rivale Jugendsport Wenau blieb mit junger Mannschaft und in der Rückrunde zunehmend greifenden Automatismen im ruhigen Fahrwasser der Dürener A-Liga (8. Platz).



Kreiswechsel abgelehnt

Aus dieser Liga hatte sich Rhenania Lohn frühzeitig wegen personeller Schwierigkeiten zurückgezogen – der zweite Abstieg nacheinander. Um dem Negativtrend entgegenzuwirken, hielt der Verein einen Wechsel in den Fußballkreis Aachen für sinnvoll. Der Dürener Kreisvorstand lehnte den Antrag aber ab. „Für uns unverständlich“, hadert der Vorsitzende Nicolas Mürkens. Die Trainersuche und Planungen für eine B-Liga-Mannschaft laufen dennoch. Fest steht auch: Der Blausteinsee-Cup wird ab dem 3. August in Lohn ausgetragen – erstmals nach der Stadtmeisterschaft, die ihrerseits vom 27. Juli bis 2. August im Waldstadion stattfindet.





Auf Verjüngung setzen derweil die A-Ligisten SV St. Jöris und der SC Berger Preuß, die beide mit drei Herrenmannschaften in die neue Saison gehen wollen. Beim SV rückt die A-Jugend in den Seniorenbereich auf. Mit der Rückrunde der Ersten unter Trainer Maurice von Berg und dem 6. Platz in der Endabrechnung zeigt sich der Vorsitzende Marcel Ripphausen zufrieden. Er berichtet: „Um den Kader zu verbreitern, haben wir schon sieben Neuzugänge, alle unter 30 Jahre.“ Der Berger Preuß geht nach dem Ligaverbleib (14. Platz) erstmals seit der Fusion 2014 in ein drittes A-Liga-Jahr in Folge. „Trotz personeller Ausfälle hätte man sich den Klassenerhalt ein paar Wochen früher gewünscht“, sagt Trainer Rafael Wolff und verweist vor allem auf die vier Niederlagen gegen die jeweiligen Tabellenletzten. Nun verabschieden sich mit Jannik Jacobs, Michael Kleemann, Niklas Vöpel und Christoph Zimmermann mehrere Routiniers in den Fußball-Ruhestand.



Neuer Trainer bei Rhenania

In der B-Liga empfindet der FV Eschweiler seinen 5. Platz als leistungsgerecht. „Auf eine schwächere Phase hat die Mannschaft eine super Reaktion gezeigt und zum letzten Saisondrittel nochmal ihr wahres Gesicht präsentiert“, findet Sven Freialdenhoven, der als Sportlicher Leiter aufhört. Bei den C-Ligisten Rhenania Eschweiler (13. Platz) und Sportfreunde Hehlrath (14. Platz) plätscherte die Rückrunde dahin. Beide konnten darin nur zwei Begegnungen gewinnen. Rhenania setzt künftig auf Trainer Mirsad Sarajlic (war lange bei Bosna Aachen) an der Seite von Sportchef Sascha Herzog. In Hehlrath laufen unter dem neuen Vorsitzenden Mario Schmidt die Planungen für die sportliche Zukunft.



Auch im Frauenfußball werden die Weichen gestellt. Beim FCE bläst der künftige Trainer Jörg Krupp nach dem 3. Platz in dieser Saison zum Angriff auf die Landesliga. Die Bergrather Damen (6. Platz) wollen ihren eingeschlagenen Entwicklungsweg fortsetzen.



Mädchen-Pokalfinals in Dürwiß

Am Samstag haben zwei Eschweiler Juniorinnen-Teams im Dürwißer Sportpark die Chance auf den Kreispokal ihrer Altersklasse. Um 11:00 Uhr treffen die favorisierten D-Juniorinnen des FCE auf den VfJ Laurensberg. Um 14:00 Uhr fordern Falke Bergraths C-Juniorinnen Alemannia Mariadorf heraus.



Quelle: Eschweiler Filmpost