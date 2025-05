Saisonausklang in der Kreisklasse Ost - Entspannung allerorts

"Die Altenstädter spielen eine gute Rückrunde und haben sich ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt. Für uns gilt es, die Saison verletzungsfrei zu beenden, denn wir laufen derzeit auf dem Zahnfleisch daher. Allerdings wollen wir in der Rückrunde weiter ungeschlagen bleiben und zumindest einen Punkt holen. Der Schlüssel hierfür wird sein, ihren schnellen Stürmer Zaus in der Spitze unter Kontrolle zu bekommen", sagt SVW-Coach Rene Niemann.

"Es wird ein ganz schweres Spiel in Waldau am letzten Spieltag, denn evtentuell geht es ja für Waldau noch um etwas, den besten Kreisklassendritten. Also wird Waldau alles geben, um in ihrem letzten Heimspiel die drei Punkte zu behalten. Für uns geht es um nichts mehr, vielleicht noch darum, eventuell noch einen Platz hochzurutschen. Aber da stehen für mich wichtigere Dinge im Vordergrund, beispielsweise, dass sich von beiden Mannschaften keiner mehr verletzt am letzten Spieltag. Vielleicht nehmen wir auch am letzten Spieltag nochmal einen Punkt mit und können die Saison dann abhaken. Natürlich nehmen wir das Spiel ernst, mal sehen, was am Ende dabei rauskommt", so Gästetrainer Marvin Häffner.