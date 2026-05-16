Saisonausgang in der Regionalliga kann Niederrhein Super-GAU bescheren

Der Klassenerhalt des WSV hätte auch den Amateurligen am Niederrhein geholfen. – Foto: Jochen Classen

Mit den bereits feststehenden Abstiegen des Wuppertaler SV und der SSVg Velbert aus der Regionalliga West ergibt sich für zahlreiche Teams vom Niederrhein eine ungünstige Konstellation. Besonders die sportliche Zukunft von Fortuna Düsseldorf könnte die Lage für viele Amateurvereine noch einmal entscheidend verändern.

Für weitere Klarheit dürfte nun der Sonntag sorgen. Der mögliche Dominoeffekt rund um Fortuna Düsseldorf ist dabei schnell erklärt: Sollte die Fortuna gegen die SpVgg Greuther Fürth direkt aus der 2. Bundesliga absteigen oder später über die Relegation den Gang in die 3. Liga antreten müssen, hätte das automatisch auch den Abstieg der U23 aus der Regionalliga West zur Folge.

Bereits jetzt steht fest, dass in diesem Sommer nur die Meister der beiden Landesligen direkt in die Oberliga Niederrhein aufsteigen. Ein dritter Aufsteiger wäre lediglich dann über eine Relegation der Vizemeister ermittelt worden, wenn es nur einen Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein gegeben hätte.

Damit gäbe es plötzlich drei Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein. Die Konsequenzen wären erheblich. In der Oberliga müssten dann vier statt drei Mannschaften absteigen. Auch die beiden Landesligen wären betroffen. Dort würden jeweils die fünf schlechtesten Teams direkt in die Bezirksliga absteigen.

Sollte Düsseldorf hingegen die Klasse halten, müssten die Tabellen-14. der beiden Landesligen in einer Entscheidungsrunde gegeneinander antreten, um einen weiteren Absteiger zu ermitteln.

Auch Einfluss auf Kreisligen

Unverändert bleibt dagegen die Anzahl der Aufsteiger aus den Bezirksligen. Die jeweiligen Meister steigen sicher auf. Die Vizemeister spielen in einer Dreierrunde wie in der Vorsaison zwei weitere Aufsteiger aus.

Sogar die Kreisligen hängen indirekt vom Ausgang der Düsseldorfer Saison ab. Im Falle eines Abstiegs der Fortuna würde lediglich der Kreis Grevenbroich-Neuss einen zusätzlichen Aufstiegsplatz erhalten. In dem Fall gäbe es insgesamt 19 Aufsteiger aus den Kreisligen. Sollte Düsseldorf den Klassenerhalt schaffen, dürfte dagegen auch der Vizemeister aus dem Kreis Rees-Bocholt im kommenden Jahr in der Bezirksliga spielen.